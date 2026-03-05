Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale

Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale

Bianca Dogaru
05 mart. 2026, 16:38, Actualitate
Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat o nouă abordare pentru sălile de jocuri de noroc din oraș. Deși discursul politic al partidului viza eliminarea acestui fenomen, edilul a precizat că activitatea va continua în perimetre special stabilite. Decizia vine la scurt timp după ce liderii USR au semnat un angajament pentru protejarea comunităților de efectele jocurilor de noroc. 

Fritz propune interzicerea păcănelelor în apropierea școlilor și mutarea acestora în două sau trei zone limitate, aflate în spații nerezidențiale.

„La Timișoara vom interzice păcănelele și jocurile de noroc din apropierea școlilor. În schimb vom stabili 2 sau 3 perimetre limitate în zone nerezidențiale unde acestea vor putea să funcționeze. Doar acolo. În oraș sunt autorizate 173 de locații unde se desfășoară jocuri de noroc. Am pus pe o hartă și am făcut un perimetru în jurul tuturor școlilor din Timișoara și trei sferturi din sălile de păcănele sunt pe o rază de 500 de metri în jurul unei școli. Vor trebui să se mute când le expiră autorizația,” a scris edilul pe Facebook.

Liderul USR a justificat prezența sălilor de jocuri prin respectarea libertății cetățenilor adulți de a accesa astfel de activități, chiar dacă acestea sunt dăunătoare.

„Trăim în libertate și de aceea sunt de acord, cât timp nu vorbim de activități ilegale, ca timișorenii adulți să poată accesa astfel de activități. Chiar dacă sunt dăunătoare. Dar avem o datorie să protejăm copiii și tinerii de acest flagel.”

USR a promvat în ultimii ani proiecte legislative care să permită autorităților locale să se implice în autorizarea sălilor de jocuri. Primarii și aleșii locali ai partidului s-au angajat să inițieze hotărâri pentru a limita sau interzice aceste activități în zonele unde locuiesc familii. Dominic Fritz a invitat toți primarii din țară să se alăture acestui demers, indiferent de apartenența lor politică.

Acum câteva zile, la Congresul PSD, Fritz acuza că România are o pandemie de păcănele.

„Este o pandemie de dependență extrem de gravă, care afectează sute de mii de familii.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Poluarea aerului afectează simțurile furnicilor, iar efectele sunt îngrijorătoare
VIDEO EXCLUSIV Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
16:49
Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
16:31
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
EXCLUSIV Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”
16:22
Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”
GUVERN Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
16:16
Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
FLASH NEWS Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”
16:11
Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”
REACȚIE Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer”
15:47
Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer”

Cele mai noi

Trimite acest link pe