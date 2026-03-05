Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat o nouă abordare pentru sălile de jocuri de noroc din oraș. Deși discursul politic al partidului viza eliminarea acestui fenomen, edilul a precizat că activitatea va continua în perimetre special stabilite. Decizia vine la scurt timp după ce liderii USR au semnat un angajament pentru protejarea comunităților de efectele jocurilor de noroc.

Fritz propune interzicerea păcănelelor în apropierea școlilor și mutarea acestora în două sau trei zone limitate, aflate în spații nerezidențiale.

„La Timișoara vom interzice păcănelele și jocurile de noroc din apropierea școlilor. În schimb vom stabili 2 sau 3 perimetre limitate în zone nerezidențiale unde acestea vor putea să funcționeze. Doar acolo. În oraș sunt autorizate 173 de locații unde se desfășoară jocuri de noroc. Am pus pe o hartă și am făcut un perimetru în jurul tuturor școlilor din Timișoara și trei sferturi din sălile de păcănele sunt pe o rază de 500 de metri în jurul unei școli. Vor trebui să se mute când le expiră autorizația,” a scris edilul pe Facebook.

Liderul USR a justificat prezența sălilor de jocuri prin respectarea libertății cetățenilor adulți de a accesa astfel de activități, chiar dacă acestea sunt dăunătoare.

„Trăim în libertate și de aceea sunt de acord, cât timp nu vorbim de activități ilegale, ca timișorenii adulți să poată accesa astfel de activități. Chiar dacă sunt dăunătoare. Dar avem o datorie să protejăm copiii și tinerii de acest flagel.”

USR a promvat în ultimii ani proiecte legislative care să permită autorităților locale să se implice în autorizarea sălilor de jocuri. Primarii și aleșii locali ai partidului s-au angajat să inițieze hotărâri pentru a limita sau interzice aceste activități în zonele unde locuiesc familii. Dominic Fritz a invitat toți primarii din țară să se alăture acestui demers, indiferent de apartenența lor politică.

Acum câteva zile, la Congresul PSD, Fritz acuza că România are o pandemie de păcănele.

„Este o pandemie de dependență extrem de gravă, care afectează sute de mii de familii.”

