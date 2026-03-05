Prima pagină » Video » Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată

Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată

Oana Zvobodă
05 mart. 2026, 16:49, Video

Loredana Popa, CEO Startech Team, a precizat în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” că este mai important să începi un plan decât să ai un plan complex despre cum să ajungi la final.

Aceasta spune că în zona de educație ar fi nevoie de îmbunătățiri.

„Discuțiile sunt relevante pentru ceea ce înseamnă zona de reskilling, upskilling și de educație. Într-adevăr, cred că fiecare dintre aceste subiecte ar trebui aprofundate în detaliu. Persoanele din zona de decizie să stea la masă, să găsească o alternativă prin care să începem de undeva. Mai important față de a face un plan complet și complex legat de cum ajungem la final mi se pare să începem să vedem cum funcționează, să avem mici victorii și, apoi, să îmbunătățim aceste lucruri pe termen lung.

Când vine vorba de îmbunătățire, practic pleci de la rezultate. Și cred că ar trebui o îmbunătățire în zona de educație, că s-a vorbit foarte mult despre educație. Se poate măsura foarte ușor la nivel de indicatori cantitativi mai întâi, adică persoane care aleg să treacă prin programele acestea de formare, retenția în programe, chiar și prezența și ulterior la nivel calitativ. Decizii, ce se întâmplă cu acele persoane pe termen lung, dacă intră, dacă încep să profeseze și să își continue cariera în această arie. Deci totul măsurabil”, a spus Loredana Popa.

„Piața muncii nu poate fi influențată”

Loredana Popa a precizat, în cadrul conferinței, că piața muncii este dezechilibrată.

„Piața muncii cred că este dezechilibrată în mod clar, există la nivel colectiv o teamă, cred că toată lumea știe că AI vine și că aduce eficiență, dar la nivel personal generează extrem de multă frică și mi se pare că angajații se raportează și se gândesc la faptul că vor dispărea joburi.

Managerii, antreprenorii sau instituțiile se gândesc la faptul că nu știu spre ce direcție s-o ia, cum se va schimba, în cât timp se va schimba partea aceasta a companiilor, iar raportat la oamenii de HR se gândesc cum să aducă stabilitate într-un context instabil. Și cred că piața forței de muncă la momentul actual nu poate fi influențată sau nu ajută prea mult să influențăm cu direcții motivaționale, cu comunicări, ci mai degrabă cu competență”, a comunicat aceasta.

