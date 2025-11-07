Prima pagină » Social » Calendar ortodox 8 noiembrie 2025. Sfinții Mihail și Gavril, sărbătoarea cu cruce roșie. Iată ce nu trebuie să faci în această zi

07 nov. 2025, 09:28, Social
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt cunoscuți în tradiția populară drept conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor în drumul spre rai.

Sfântul Arhanghel Gavril este considerat mesagerul veștilor bune, întrucât el a fost cel care le-a vestit Sfinților Părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. Arhanghelul Mihail este cel care transmite rugăciunile adresat de credincioși Tatălui ceresc și este cel dintâi dintre îngerii păzitori care s-a luptat cu îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu.

Sărbătoare cu cruce roșie pe 8 noiembrie. Ce nu trebuie să faci în această zi

În iconografia ortodoxă, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în costum de soldat, care poartă în mână o sabie cu vârful îndreptat spre pământ.

Pe 8 noiembrie, de sărbătoarea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil este ultima mare sărbătoare a sfinților înainte de începerea Postului Crăciunului. Cu toate acestea, spre deosebire de restul sfinților din calendar ortodox, arhanghelii nu sunt persoane canonizate odată cu trecerea la cele veșnice, ci sunt recunoscuţi ca îngeri.

La originea sărbătorii, care datează din secolul al V-lea, a stat sfințirea unei biserici închinată Arhanghelului Mihail de către împăratul roman Arcadicus (396-408) din Constantinopol.  Ulterior, în calendare a fost pomenit şi Arhanghelul Gavriil. Arhanghelii, în viziunea populară, asistă la judecata de apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele acumulate de patimile omenești şi purifică, prin post, conştiinţele.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți pe 8 noiembrie de credincioșii ortodocși și, odată cu ei, toti îngerii, considerați în tradiția populară păzitorii oamenilor de la naștere până la moarte, numele sărbătorii fiind Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. În popor li se mai spune Sfinții Voievozi, Sf. Arhanghel sau Hranghelul.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

În bisericile care poartă hramul sfinților arhangheli, există obiceiul ca fiecare credincios să primească un pahar cu vin și o felie de cozonac. În ziua praznicului se mănâncă peşte, pentru a fi sprinteni ca peştele, pentru a fi feriţi de boală şi de pagubă.

Ziua de 8 noiembrie este totodată un hotar între toamnă şi iarnă. Oamenii din popor cred că Marmareau, soţia lui Scaraoţchi vrea cu orice preţ ca iarna să se abată imediat asupra oamenilor, însă  Arhanghelul Mihail are rolul de opri venirea bruscă a anotimpului rece.

Totodată, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavrill, pe 8 noiembrie, nu se coase, spală sau se face treabă în gospodărie. De asemenea, vocile din popor mai spun că, pe 8 noiembrie, de sărbătoarea cu cruce roșie Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, nu trebuie să te cerți cu nimeni.

