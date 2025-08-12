Prima pagină » Actualitate » Urșii de pe Transfăgărășan, omorâți cu INSECTICIDE interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele”

Urșii de pe Transfăgărășan, omorâți cu INSECTICIDE interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele”

Olga Borșcevschi
12 aug. 2025, 14:20, Actualitate
Urșii de pe Transfăgărășan, omorâți cu INSECTICIDE interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele”

Cabanierii din zona Transfăgărășanului susțin că există informații că urșii din zonă sunt otrăviți atunci când devin agresivi și le atacă oile, transmite Turnul Sfatului.

În 2025, conform Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală București, laboratorul unde se fac testele de acest tip, au existat trei cazuri de urși otrăviți. Toți trei, în același loc, în luna ianuarie, în județul Mureș.

„În luna ianuarie 2025, pe raza județului Mureș, FV 50 Crișeni, au fost găsite 3 cadavre de urși la care s-au identificat, prin examen toxicologic, din probe de conținut stomacal, substanțele toxice – diazinon și carbofuran”, arată conf. univ. dr. Florica Barbuceanu în răspunsul transmis Turnul Sfatului.

Ea menționează că lângă că aceste cadavre a fost găsite lângă o bovină în corpul căreia au fost identificate aceleași substanțe toxice.

Este vorba de substanțele diazinon și carbofuran două insecticide extrem de periculoase, interzise pe teritoriul statelor Uniunii Europene.

Cu toate acestea, soluția e folosită de români pentru înlăturarea păduchilor. Două fete din Sibiu au fost recent în comă, iar alte cazuri de deces au fost semnalate în mai multe județe din țară, în ultimii ani.

Carbofuranul este este și el unul dintre cele mai toxice pesticide, fiind comercializat sub denumirile de Furadan sau Curater, deși a fost interzis în UE din 2008, iar vânzarea, utilizarea și chiar deținerea acestei substanțe sunt interzise.

Insecticidul Carbofuran e folosit în Austria pentru uciderea animalelor sălbatice, au depistat autoritățile de aici, iar din decembrie 2024 există, în premieră, un câine care poate detecta această substanță, tocmai pentru a depista astfel de fapte.

Gheorghe Dănulețiu, oierul cunoscut sub numele Ghiță Ciobanu, în urma unor reclame la rețelele de telefonie mobilă, afirmă că în absența statului, oamenii își vor face întotdeauna dreptate singuri.

„Lucrurile ăstea nu se spun, se fac, dacă e… Mai demult, când urșii deveneau periculoși existau tot felul de metode pentru ca oamenii să-și apere animalele. Acum, și eu am oi la Jina, am văzut urs, dar nu am avut treabă cu el. Până acum, poate prin toamnă, cine știe… Sunt deocamdată șoricari din ăștia, nu sunt periculoși, dar dacă se învață la carne, atunci e pericol.

Cei mai mulți urși periculoși sunt cei care se învață la carne și care sunt relocați dintr-o parte în alta. Bieții oameni își rezolvă prolemele cum pot. Statul e preocupat doar să pună taxe, nu să rezolve probleme, din păcate trecem prin niște timpuri destul de grele”, precizează oierul.

Citește articolul integral pe Turnul Sfatului.

Foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Un bărbat a fost plasat sub control judiciar după ce a capturat ILEGAL doi urși pe care i-a dus acasă

TRAGEDIA de pe Transfăgărășan, analizată de un specialist în comportamentul animalelor. „URSUL mușcă, dar nu se ospătează, chiar dacă a omorât omul”

Citește și

LIVE VIDEO 🚨 Adrian Cioroianu-Cum rămâne Ion Iliescu în istorie? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
14:35
🚨 Adrian Cioroianu-Cum rămâne Ion Iliescu în istorie? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
POLITICĂ Mihai Fifor: „Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect”
14:13
Mihai Fifor: „Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect”
JUSTIȚIE Ilie BOLOJAN, implicat într-un mega-dosar DNA cu tranzacții imobiliare
14:11
Ilie BOLOJAN, implicat într-un mega-dosar DNA cu tranzacții imobiliare
ACTUALITATE Marcel Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan! „Ne-am întors în urmă cu doi ani”
14:09
Marcel Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan! „Ne-am întors în urmă cu doi ani”
ACTUALITATE Planta bogată în nutrienți și antioxidanți, care este considerată un „superaliment”. Este folosită de mii de ani în medicina tradițională
13:58
Planta bogată în nutrienți și antioxidanți, care este considerată un „superaliment”. Este folosită de mii de ani în medicina tradițională
Mediafax
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Se elimină statutul de coasigurat de la 1 septembrie. Ce se întâmplă cu concediul medical
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Exclusiv. Aeroportul Tulcea, gaură în buget. Doar 8 pasageri la 60 de angajați, într-un an
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Stefan Zweig, unul dintre cei mai traduși scriitori din toate timpurile
SĂNĂTATE Conducerea Spitalului Clinic Floreasca, după depistarea altor 4 cazuri de Candida Auris: „Nu este niciun focar de infecție în secția de ATI”
13:44
Conducerea Spitalului Clinic Floreasca, după depistarea altor 4 cazuri de Candida Auris: „Nu este niciun focar de infecție în secția de ATI”
ACTUALITATE Țara în care se ARESTEAZĂ PROSOAPELE de pe plajă. Ce regulă încalcă turiștii
13:38
Țara în care se ARESTEAZĂ PROSOAPELE de pe plajă. Ce regulă încalcă turiștii
EXCLUSIV Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță „inaugurarea” anului școlar în fața Guvernului și la Cotroceni
13:21
Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță „inaugurarea” anului școlar în fața Guvernului și la Cotroceni
POLITICĂ Sebastian Burduja propune „cel mai bun scenariu” la Capitală: Selectarea unui candidat unic. Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare
13:05
Sebastian Burduja propune „cel mai bun scenariu” la Capitală: Selectarea unui candidat unic. Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare
IT&C Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla
12:59
Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla