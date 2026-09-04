Președintele Nicușor Dan pregătește o desemnare de premier-surpriză. Șeful statului a purtat discuții telefonice cu liderii partidelor parlamentare, cărora le-ar fi prezentat o nouă variantă de premier, un nume „surpriză”, provenit din afara partidelor, potrivit unor surse politice citate de Antena 3. Șeful statului încearcă astfel să afle dacă propunerea sa ar putea strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou Guvern.

Persoana discutată nu s-a aflat până acum printre variantele vehiculate în negocierile politice, susțin aceleași surse politice.

Președintele mai amână nominalizarea premierului

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Deși consultările de la Palatul Cotroceni erau programate inițial în această săptămână, acestea ar urma să fie amânate până săptămâna viitoare. Potrivit surselor citate, președintele a decis să mai aștepte pentru a vedea dacă liderii celor patru partide pot ajunge la un acord asupra variantei propuse. Discuțiile telefonice nu au dus, până în acest moment, la conturarea unei majorități parlamentare care să poată susține noul Guvern.

Nicușor Dan a declarat public că își dorește să facă nominalizarea cât mai repede, pentru a „tranșa problema”.

Potrivit surselor Gândul, Sorin Grindeanu și Eugen Tomac au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan. Inițial, erau 3 nume, printre care și cel al ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, dar membrii platformei liberal conservatoare au renunțat la idee. Grindeanu a transmis vineri dimineață un mesaj în care i-a cerut șefului statului să facă rapid desemnarea și a pledat pentru formarea unui Guvern în jurul PSD.

„PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna”, a transmis liderul social-democrat.

PSD și UDMR ar avea nevoie de voturi suplimentare

PSD insistă în continuare pentru un Guvern construit în jurul partidului, formulă care ar putea beneficia teoretic de susținerea UDMR. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis însă că nu vor vota un astfel de Guvern. În aceste condiții, o eventuală majoritate PSD-UDMR ar trebui să caute voturi suplimentare de la SOS, POT și AUR.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri că formațiunea sa va vota Guvernul doar dacă formațiunea sa va face parte din Executiv.

Ieri, aflat în fața sediului CSM, Nicușor Dan a transmis că în zilele viitoare va ieși public cu nominalizare noului premier: „În zilele următoare, evident societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții în toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță, era nevoie de un vot fizic dar e momentul să tranșăm problema”, a spus Nicușor Dan.