O adolescentă în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața la Spitalul Orășenesc Novaci, la scurt timp după ce a fost adusă de urgență la unitatea medicală. Potrivit informațiilor publicate de Gorjeanul, fata a intrat în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare timp de două ore.

În ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viața, adolescenta nu a mai putut fi resuscitată, fiind declarat decesul.

Familia ar fi refuzat tratamentul cu antibiotic injectabil

Tânăra domiciliată în localitatea Baia de Fier, suferea de pneumonie și, potrivit informațiilor apărute până în acest moment, familia tinerei ar fi refuzat administrarea acasă a unui antibiotic injectabil recomandat pentru tratarea afecțiunii. Și sora acesteia ar fi fost diagnosticată cu pneumonie.

Circumstanțele exacte în care starea de sănătate a adolescentei s-a agravat urmează să fie clarificate.

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