Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, critică dur politicile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Social-democratul acuză PNL și USR că sunt preocupate exclusiv de calcule politice, în contextul în care datele INS atestă o scădere dramatică a consumului.

Românii cumpără mai puțin, iar datele oficiale INS confirmă o reducere importantă a consumului. În acest context, observă secretarul general al PSD, putem vorbi de o lisă de viziune a politicilor fiscale impuse de guvernul Bolojan.

Cifrele realității de zi cu zi

„În timp ce PNL și USR inventariază voturile PSD, INS publică, din nou, cifrele unei economii îngenuncheate de politicile de austeritate fără viziune ale domnului Bolojan”, a scris Manda, vineri, pe contul său de Facebook.

Social-democratul observă că este a 12-a lună consecutivă în care românii cumpără mai puțin. „Cifre pe care nu avem voie să le ignorăm. Pentru că, dincolo de statistici, aceste cifre reprezintă realitatea de fiecare zi a românilor”, a afirmat Manda.

Prioritățile politicienilor: funcțiile

Potrivit datelor INS citate de secretarul general al PSD, în luna iulie, comparativ cu aceeași lună a anului 2025, românii au redus cumpărăturile de alimente cu 5,4%, pe cele de produse nealimentare cu 6,4%. La rândul lor, achizițiile de carburanți au scăzut cu 7%.

Manda susține că PNL și USR sunt mai preocupate de propriile calcule politice decât de situația economică.

„PNL și USR ne-au arătat deja care le sunt prioritățile: funcțiile pe care le-au pierdut. Voturile pe care le numără și calculele din care speră să câștige politic. Sunt atât de preocupați de ce pot câștiga ei, încât nu mai văd ce pierde România. Sau, și mai grav, văd și nu le pasă”, a declarat acesta..

Miza românilor, ignorată

Secretarul general al PSD conchide că, pentru români, miza o reprezintă criza economică și capacitatea de a munci.

„Numai că pentru români miza nu este cine ajunge la 233 de voturi. Miza este să poată munci, să poată construi și să aibă din nou încredere că efortul lor duce țara înainte, nu înapoi”, a mai spus Manda.

Social-democratul îi taxează pe liderii PNL și USR pentru preocuparea lor față de voturi și funcții. Manda mai spune că ar fi timpul să ofere soluții reale.