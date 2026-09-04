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Preț record la benzină în România. Litrul de motorină depășește 10 lei, după ce a intrat în vigoare reducerea accizei cu 25%

Preț record la benzină în România. Litrul de motorină depășește 10 lei, după ce a intrat în vigoare reducerea accizei cu 25%
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Ziua de vineri, 4 septembrie 2026, vine cu un nou record la capitolul tarifelor pentru carburanți, în România. A fost înregistrat un record la benzină, iar litrul de motorină depășește 10 lei, după ce a intrat în vigoare reducerea accizei cu 25%. Datele se află mai jos, în articol.

Benzina standard a atins, vineri, 4 septembrie 2026, un nou record de preț în România, ajungând în unele rețele la 9,7 lei/litru. Motorina standard a depășit pragul de 10 lei/litru la toate marile rețele de carburanți.

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Cel mai ieftin litru de benzină standard se găsește la Socar, între 9,51 și 9,54 lei, în funcție de stație. La Lukoil costă 9,57 lei, iar la Rompetrol ajunge la 9,59 lei. La Petrom, benzina standard costă 9,64 lei/litru. Cele mai mari prețuri sunt la OMV și MOL, unde litrul ajunge la 9,70 lei.

Motorina standard a înregistrat, de altfel, o majorare a tarifului. Cel mai mic preț este la Petrom, unde litrul costă 10,10 lei. La Lukoil, prețul ajunge la 10,23 lei/litru.

Cu cât se vinde litrul de motorină, astăzi

  • Petrom: 10,10 lei per litru
  • Socar: 10,14-10,19 lei per litru
  • OMV: 10,16 lei per litru
  • MOL: 10,16 lei per litru
  • Rompetrol: 10,18 lei per litru
  • Lukoil: 10,23 lei per litru

Potrivit Peco-Online.ro, cel mai ieftin litru de benzină este în Zalău, la Socar, unde costă 9,48 lei. Cea mai ieftină motorină se găsește în Gherla, la o stație DHR, cu 9,96 lei/litru. Scumpirile vin după ce autoritățile au redus deja acciza la motorină până la limita maximă permisă de lege.

Acciza la motorină a fost redusă cu 25% în perioada 1-15 septembrie 2026

Ministerul Finanțelor a majorat reducerea temporară a accizei la motorină de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026. Măsura vine după evaluarea bilunară a prețurilor și înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri. Majorarea reducerii accizei vine după creșterea prețurilor internaționale la motorină. Cotația Platts a urcat cu 45,65%, iar prețul mediu standard cu 25,45%. Ministerul Finanțelor urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra transporturilor și logisticii, iar acciza va fi reevaluată la fiecare două săptămâni. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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