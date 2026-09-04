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Generalul rus acuzat că a ordonat atacul asupra unui spital de copii din Kiev a fost împușcat. Este în stare critică

Generalul rus acuzat că a ordonat atacul asupra unui spital de copii din Kiev a fost împușcat. Este în stare critică
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Generalul-maior Nikolai Varpahovici, indicat de autoritățile ucrainene drept unul dintre responsabilii pentru atacul cu rachete asupra spitalului de copii Okhmatdyt din Kiev din 2024, a fost împușcat în Rusia. Militarul a fost grav rănit și se află în stare critică, potrivit presei ruse.

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Generalul a fost împușcat în apropierea orașului Engels

Nikolai Varpahovici ar fi fost atacat joi dimineață în satul Probuzhdenie, în apropiere de Engels, în regiunea Saratov din Rusia, potrivit informațiilor apărute în presa rusă.

Militarul ar fi fost împușcat de două ori, inclusiv în zona feței și a toracelui. Potrivit publicației ruse online Mash, atacatorul s-ar fi apropiat de o locuință privată pe motocicletă și ar fi tras două focuri de armă.

Șoferul generalului ar fi fost și el împușcat, însă a reușit să solicite o ambulanță. Varpahovici a fost transportat la spital și se află în stare critică.

Publicația rusă independentă SotaVision relatează că atacul este al treilea atentat asupra unor ofițeri ruși în ultimele două săptămâni.

Ucraina îl acuză că a ordonat bombardarea spitalului Okhmatdyt

Numele lui Varpahovici a apărut în presa ucraineană după atacul asupra spitalului pentru copii Okhmatdyt din Kiev din 2024.

Autoritățile de la Kiev consideră că generalul a coordonat atacul asupra unității medicale în timp ce conducea Divizia 22 de Aviație de Bombardament Greu a forțelor aeriene ruse. Ucraina susține că un bombardier Tu-95MS a lansat o rachetă de croazieră Kh-101 asupra spitalului pentru copii.

În momentul atacului, în spital se aflau peste 600 de pacienți. Zeci de persoane au fost rănite, iar două au murit, printre victime aflându-se și un medic.

Clădirea destinată tratamentului toxicologic a fost distrusă. Alte patru clădiri în care erau efectuate intervenții chirurgicale asupra unor copii grav bolnavi au fost avariate, potrivit autorităților locale.

Zelenski: „Rusia trebuie să fie trasă la răspundere”

în urma atacului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru atac.

„Rusia știe cu siguranță ce vizează rachetele sale și trebuie să fie trasă pe deplin la răspundere pentru toate crimele sale: împotriva oamenilor, împotriva copiilor și împotriva umanității în general. Este extrem de important ca lumea să nu rămână tăcută în fața acestui lucru și ca toată lumea să vadă ce este Rusia și ce face ”, a declarat Volodimir Zelenski la acea vreme.

La scurt timp după atac, Vasîl Maliuk, care conducea atunci Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a avertizat că persoanele implicate vor fi urmărite.

„Serviciul de securitate va face tot posibilul pentru ca inamicul să simtă o răzbunare maximă pentru fiecare dintre crimele sale de război, inclusiv pentru atacul de astăzi asupra Ucrainei. Această răzbunare va fi atât legală, cât și morală. Un stat terorist nu este un concept abstract. Există nume concrete ale criminalilor. Și nimic nu îi va salva de justiție.”

Kievul susține că generalul a dat ordinul de atac

Pe 31 august, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Procuratura Generală au anunțat că l-au notificat în absență pe generalul Varpahovici că este suspectat de implicare în atacul asupra spitalului.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul SBU, anchetatorii susțin că generalul a dat ordinul pentru lansarea rachetei.

„Așa cum a stabilit ancheta, la 8 iulie 2024, [Varpahovici] a dat un ordin de luptă pentru efectuarea unui atac cu rachete asupra Spitalului Național Specializat pentru Copii «Okhmatdyt» din Kiev”, se arată în comunicatul SBU.

Instituția ucraineană a precizat că „sunt în desfășurare măsuri complexe pentru a-i trage la răspundere”.

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