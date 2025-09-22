Prima pagină » Actualitate » USR-ul sare în apărarea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal”

USR-ul sare în apărarea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal”

Ruxandra Radulescu
22 sept. 2025, 17:14, Actualitate
USR-ul sare în apărarea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia:

Senatorul USR, Cristian Ghinea, a reacționat dur după ce senatorul social-democrat Daniel Zamfir a declarat că ar vota o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Ghinea susține că Partidul Social Democrat ar încerca sabotarea miniștrilor USR, după ce mai mulți șefi din subordinea Ministerului Mediului au fost demiși. 

Senatorul USR Cristian Ghinea a comentat, luni, afirmațiile social-democratului Daniel Zamfir, care a declarat că ar vota o moțiune împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu.

„Este un pas de agresiune în interiorul Coaliției, care oricum funcționa șontâc-șontâc. Nu văd cum USR va accepta această poziție. Vom discuta la partid, nu e în regulă ce se întâmplă. Problema este legată de acele centrale vechi. Dacă voiau să le facă, puteau să le facă. Nu din cauza Dianei Buzoianu nu se fac hidrocentralele. Este doar un pretext pentru scandal”, a transmis acesta, potrivit Digi24.

Sursa foto: Mediafax Foto

Cristian Ghinea: „PSD crede că miniștrii USR sunt niște papițoi”

De asemenea, Cristian Ghinea a precizat că social-democrații s-au infiltrat în toate instituțiile statului „iar dacă USR se atinge de vreunul, PSD țipă și amenință cu moțiune”.

„Nu uitați că Diana Buzoianu a schimbat niște oameni, inclusiv pe șeful de la Apele Române. A fost scandal și atunci. PSD crede că miniștrii USR sunt niște papițoi care trebuie să vină pe acolo și să nu se atingă de nimeni pus de PSD anterior.

PSD a infestat toate instituțiile cu propriii oameni, iar dacă USR se atinge de vreunul, PSD țipă și amenință cu moțiune”, a declarat Ghinea.

