În așteptarea moțiunii AUR care ar urma să decidă soarta Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului, aceasta din urmă crede că totul este „un document plin de fake news-uri”.

Grupul parlamentar AUR a depus o moțiune împotriva actualului ministru al Mediului, Diana Buzoianu. Printre acuzele care i se aduc acesteia din urmă se află și aceea că politicile de mediul slăbesc securitatea energetică a României. Dezbaterea documentului va avea loc luni, în Parlament, de la ora 16.00, iar votul va fi miercuri, 24 septembrie.

Contactată de Gândul, ministrul Diana Buzoianu a declarat în exclusivitate:

„O moțiune simplă ar trebui să fie un exercițiu de responsabilitate democratică. Din păcate, moțiunea depusă de AUR este un document plin de fake news-uri care arată, încă o dată, că sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe tik tok, nu și de soluții reale pentru cetățeni.”

De asemenea, ministrul a mai spus că va fi prezent luni, în Parlamentul României, acolo unde se va discuta textul moțiunii și va face declarații pe marginea acestui subiect.

