Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ar trebui administrat separat? Ce spun doi cunoscuți medici despre afirmațiile lui Donald Trump care inflamează lumea sănătății

Declarațiile președintelui Donald Trump cu privire la folosirea paracetamolului, dar și la vaccinul ROR au stârnit reacții de toate felurile și un ecou puternic, atât în zona medicală, cât și la nivelul cetățenilor de rând, într-un subiect care vizează sănătatea, un domeniu și așa destul de controversat, mai ales după pandemia Covid-19. Reamintim că președintele Trump a menționat că vaccinul ROR (n.r. – un vaccin combinat care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei) ar trebui administrat în doze separate și nu sub forma unor doze combinate, menționând că a auzit, de-a lungul anilor, mai multe lucruri negative despre această combinație. Președintele SUA a punctat că principal efect advers ar fi autismul, pe care l-a menționat și în cazul paracetamolului.

Vaccinul ROR ar trebui administrat separat?

Președintele SUA a susținut că vaccinurile ar trebui „administrate separat” și nu sub forma unei doze combinate, motivând că „atunci când le combini, ar putea apărea o problemă.”

Mai multe voci din zona medicală au reacționat imediat spunând că, în acest fel, copiii ar rămâne neprotejați pentru perioade lungi de timp în așteptarea următoarei doze.

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, bioetician, medic legist, fost președinte al Colegiul Medicilor din România și Octavian Jurma – medic specializat în neuroștiințe – au vorbit pentru Gândul despre ce înseamnă, ce repercusiuni au și cât cântăresc declarațiile președintelui Donald Trump pentru lumea medicală, dar și pentru pacienți.

„Problema nu este a vaccinării și problema este cum se realizează această vaccinare”

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae susține că Donald Trump nu este prima persoană care a criticat politica privind vaccinările și unele dintre efectele adverse ale acestora.

Medicul a precizat că nu vaccinurile propriu-zise dau aceste reacții, ci substanțele adjuvante care le face să fie compatibile într-o singură doză, concluzionând că, până la apariția acestor combinații de vaccinuri, reacțiile post – vaccinale înregistrate au fost mult mai mici.

„Nu este o problemă nouă. Problema nouă este faptul că a spus-o Donald Trump și în condițiile astea are mai mare siguranță. Politica privind vaccinările a fost criticată de mulți înainte și se referă, mai ales, la efectele post-vaccinale. Pentru că, până la apariția acestor combinații de trivaccinuri, tetra, penta, hexa vaccinuri, până la această nouă tehnologie, reacțiile postvaccinale au fost mult mai mici. Ele au crescut, nu știm procentul pentru că, în general după ce a apărut această problemă studiile care se axau pe acest aspect au fost cenzurate și blocate.

Problema pe care au ridicat-o acei cercetători a fost aceea că nu vaccinurile propriu-zise dau aceste reacții, ci acele substanțe care sunt adjuvante și care le fac să fie compatibile într-o singură doză. Cu alte cuvinte, problema nu este a vaccinării și la cum se realizează această vaccinare.

Este un fapt real să spunem că aceste accidente post – vaccinare și toată patologia au crescut față de momentul în care ele se administrau separat. Tehnologia care s-a schimbat – pentru că una era tehnologia în anii ‘ 70 și alta este tehnologia actuală – care a fost indusă de către industrie pentru a crește, să spunem, productivitatea, dar și profitul. Acum, ea este diferită și se pare că pot să apară accidente grave post – vaccinare”, explică medicul.

„Frica de responsabilitate trezește o reacție puternică de a împiedica să se afle adevărul”

Profesorul Astărăstoae susține că există o presiune în lumea științifică împotriva opiniilor care merg contra curentului. Medicul mărturisește că ceea ce îl frapează este faptul că unele studii care vorbeau despre subiectul vaccinării și a unor efecte adverse au dispărut pur și simplu.

„A fost un studiu foarte mare care spunea că aluminiul din ROR ar produce autismul, dar la presiunile lumii științifice și a industriei, autorul și-a retras acel articol. După zece ani, a spus că cercetarea nu a fost făcută așa cum trebuie, că au fost niște limite metodologice și că nu mai susține acest lucru. Există o presiune în lumea științifică împotriva acestor, să spunem, opinii care merg împotriva curentului.

Pe de o parte, responsabilitatea celor care aprobă politicile de vaccinări, pe de altă parte orgoliul celor care le aplică și imposibilitatea de a recunoaște că uneori se poate greși. Dar, dacă se greșește există și o responsabilitate. Și atunci frica de această responsabilitate trezește o reacție puternică de a împiedica să se afle adevărul. S-ar putea să nu se întâmple acest lucru, dar pe mine mă uimește faptul că aceste studii au existat și dintr-o dată au dispărut și nimeni nu mai vorbește despre lucru acesta”, a explicat pentru Gândul prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

„Impactul vaccinării este de cel al unui picături în plus de apă în timpul unei ploi de vară”

La rândul său, medicul și cercetătorul Octavian Jurma a contestat afirmațiile lui Donald Trump cu privire la pericolul vaccinării combinate, mărturisind că întregul discurs „este un amestec extrem de periculos de date științifice, corecte, cu interpretări preluate direct din teoriile negaționiste.”

„Dacă este atât de rău să iei atât de multe doze de vaccin – care conțin adjuvanți în doze infime – atunci de ce să convertești un vaccin polivalent într-unul monovalent, de exemplu să dai trei doze în loc de una ? Vaccinul nu este altceva decât un antigen introdus deliberat în organism pentru «educarea» sistemului imunitar, într-o perioadă în care copilul trece printr-o adevărată «universitate» de mii de antigeni la care este expus în mod natural imediat după naștere.

Impactul vaccinării este de cel al unui picături în plus de apă în timpul unei ploi de vară. Dacă însă creșterea numărului de cazuri de autism ar fi așa mare în ultimii 20 de ani, cum susține președintele Trump, atunci înseamnă că nu vaccinurile sunt cauza acestei creșteri – pentru că la programul de vaccinare recomandat s-a adăugat un singur vaccin în SUA – care la noi nici măcar nu se administrează – vaccinul anti RSV.”

„Medicamentele trebuie păstrate pentru cazurile în care sunt cu adevărat necesare”

Octavian Jurma susține însă că, dincolo de declarațiile președintelui Trump, este de apreciat efectul major de a identifica cauzele autismului și alocarea de fonduri importante pentru cercetare în laboratoare competente din universități și din industria sănătății.

„Autismul este considerat o boală multifactorială în care factori genetici interacționează cu factorii de mediu , inclusiv medicație. Este bine să evităm automedicația, mai ales a copiilor. Sunt astfel de acord cu președintele Trump că medicamentele trebuie păstrate pentru cazurile în care sunt cu adevărat necesare. Astfel, EMA a recomandat deja evitarea siropurilor de tuse la copii până la 6 ani și în general limitarea medicației la copii la dozele minimum necesare.

Dincolo de aceste declarații politice populiste, conferința de presă a anunțat o inițiativă americană guvernamentală importantă și valoroasă pentru cercetarea medicală mondială. Este vorba despre un efort major de a identifica cauzele autismului care alocă fonduri importante pentru cercetare în laboratoare competente din universități și industria sănătății.

OMS recomandă vaccinarea de urgență a copiilor împotriva rujeolei în Europa

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) făcea, în 2024, un apel la vaccinarea copiilor din Europa împotriva rujeolei, dat fiind că în 2023 numărul de cazuri de infectare a fost de aproape 45 de ori mai mare ca în anul anterior.

În 2022 au fost înregistrate doar 941 de cazuri de rujeolă, în timp ce în 2023 au fost înregistrate 42.200. Potrivit OMS, acest lucru se întâmplă ca urmare a ratei foarte scăzute a vaccinării copiilor în perioada pandemiei de COVID-19.

Sursă foto: Gândul

