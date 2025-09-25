Prima pagină » Actualitate » Un cercetător român la Oxford contrazice avertismentul lui Trump despre paracetamol: „Mi se pare ridicol să demontăm afirmațiile astea…”

Un cercetător român la Oxford contrazice avertismentul lui Trump despre paracetamol: „Mi se pare ridicol să demontăm afirmațiile astea…”

Mara Răducanu
25 sept. 2025, 08:30, Actualitate
Un cercetător român la Oxford contrazice avertismentul lui Trump despre paracetamol:

Ștefan Dascălu, cercetător român la Oxford, specializat în imunologie, a vorbit într-un interviu pentru Gândul despre declarația lui Donald Trump, președintele SUA, privind posibilitatea existenței unei legături între administrarea paracetamolului la femeile însărcinate și riscul dezvoltării autismului la făt. Cercetătorul a infirmat vehement această legătură, precizând că nu există studii științifice care să ateste acest lucru sau pe care președintele Trump să le fi prezentat, în susținerea afirmației sale.

Reamintim că preşedintele american Donald Trump le-a sfătuit pe femeile însărcinate să nu folosească paracetamol, pe care-l asociază cu riscul ridicat al autismului în rândul copiilor, în pofida părerii contrare a medicilor, după care a discreditat în mod nefondat vaccinurile.

Val de reacții după afirmațiile lui Donald Trump

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul.

Agenția Română a Medicamentului spune, la rândul său, că urmează recomandările Agenției Europene a Medicamentului.

„Mi se pare ridicol că trebuie să demontăm afirmațiile referitoare la unul din cele mai folosite medicamente”

Cercetătorul român la Oxford a precizat că există studii observaționale, făcute pe milioane de sarcini și implicit milioane de copii, care nu au demonstrat nicio corelație între tulburarea de spectru autist și folosirea paracetamolului în timpul sarcinii, așa cum a lăsat să se înțeleagă Donald Trump.

„Înainte să vorbim despre această nouă declarație a lui Donald Trump despre paracetamol, să ne uităm mai pe larg la politicile lui de sănătate și la politicile de administrație Trump. Pe scurt, Donald Trump s-a înconjurat de un colectiv de oameni – mai mult sau mai puțin din domeniul sănătății –  însă oameni care au o predispoziție și un istoric în diverse conspirații și diverse activități anti-vaccin,  anti-medicină modernă. Declarația împotriva paracetamolului a venit, din senin, cu ocazia unui Summit la Casa Albă, unei conferințe despre tulburarea de spectru autist.

La final, a ieșit președintele Donald Trump – a folosit unul din brandurile de paracetamol din America, acel Taylenol, care este practic paracetamol – și a spus că femeile însărcinate nu ar trebui să ia paracetamol în timpul sarcinii, pentru că predispune copiii la tulburare de spectru autist. Ceea ce, conform studiilor care se fac și pe care le avem – sunt studii observaționale făcute pe milioane de sarcini și implicit milioane de copii –  nu au demonstrat nicio corelație între tulburarea de spectru autist și folosirea paracetamolului în timpul sarcinii.

Declarația sa – nu numai că este contra dovezilor științifice, dar nici măcar nu a prezentat vreun argument științific în acest sens. Deci noi trebuie să-l credem pe Donald Trump pentru că este Donald Trump și știe el mai bine și medicină, și economie etc. Nu știu, mi se pare ridicol că trebuie să demontăm acum afirmațiile astea referitoare la unul din cele mai folosite medicamente de zeci de ani, chiar de peste 100 de ani, așa cum este paracetamolul”, a punctat cercetătorul român.

„Cu cât se întrețin aceste discuții, cu atât se sădește în mintea omului exact acel scepticism”

Ștefan Dascălu recunoaște însă că declarațiile președintelui Trump vor deschide o altă „Cutie a Pandorei” în ceea ce privește soarta acestui medicament pe care mulți oameni vor renunța să-l mai folosească, periclitându-și în unele cazuri chiar sănătatea.

„Este o aberație! Nu ar trebui nici măcar să mai discutăm despre lucrul acesta, trebuie să o luăm ca atare, venind din partea lui Donald Trump. Dar, cu siguranță unii oameni vor pune la îndoială și folosirea acestui medicament, periclitându-și chiar sănătatea sau bunăstarea. Pentru că paracetamolul este un antiinflamator ușor, nu este un steroid, nu are un efect atât de puternic.

Este un medicament foarte folosit și în prima linie, atunci când vorbim despre dureri sau în context de febră. Sunt convins că vor exista oameni care deja pun la îndoială folosirea paracetamolului, din cauza acestor presupuse efecte adverse. Sincer, mai mult decât atât, comunitatea științifică nu ar trebui să-și bată capul prea tare cu declarația lui Trump. Cu cât se întrețin aceste discuții, cu atât se sădește în mintea omului exact acel scepticism – care în cazul altor medicamente, acum ar fi cel al vaccinurilor –  se poate ajunge chiar la decesul unui om”, a conchis Ștefan Dascălu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit
09:25
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit
ACTUALITATE Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar
09:17
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar
SPORT Go Ahead Eagles – FCSB, ultimul meci al lui Elias Charalambous pe banca „roș-albaștrilor”? Ce spune antrenorul cipriot despre demiterea sa
09:06
Go Ahead Eagles – FCSB, ultimul meci al lui Elias Charalambous pe banca „roș-albaștrilor”? Ce spune antrenorul cipriot despre demiterea sa
EXTERNE Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”
09:05
Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”
ANALIZĂ EXCLUSIV Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA
09:00
Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA
SPORT Revenire spectaculoasă la RAPID, după 18 luni de absență. Intră chiar la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești
08:49
Revenire spectaculoasă la RAPID, după 18 luni de absență. Intră chiar la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești
Mediafax
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Vedeta PRO TV, în DOLIU! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață 😢
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
De la 10.000 la peste 150.000 €. Cum s-a schimbat piața imobiliară în ultimii 25 de ani (VIDEO)
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Geanina, o româncă de 25 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Mesajul disperat transmis de fratele tinerei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Codul Muncii, reformat. Program flexibil, concedii planificate și sporuri la alegere
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Igor Cuciuc, mesaj în lacrimi de la mormântul fiicei sale! Nimic nu se compară cu durerea unui părinte care și-a pierdut propriul copil
RadioImpuls
Moarte suspecta la vârful elitei ruse! Un milionar căsătorit cu „Regina Lumii” a fost găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Șeful OpenAI anunță „cea mai importantă infrastructură construită vreodată pentru Inteligența Artificială”
EXTERNE Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!”
09:49
Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!”
VIDEO Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde
09:44
Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde
ACTUALITATE Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius
09:41
Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius
EXTERNE Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
09:35
Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
ACTUALITATE Adrian Severin: „Doar o echipă de oină ar fi putut doborâ DRONA rusească”
09:26
Adrian Severin: „Doar o echipă de oină ar fi putut doborâ DRONA rusească”
HOROSCOP Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos
09:19
Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos