Un cercetător român la Oxford contrazice avertismentul lui Trump despre paracetamol: „Mi se pare ridicol să demontăm afirmațiile astea…”

Ștefan Dascălu, cercetător român la Oxford, specializat în imunologie, a vorbit într-un interviu pentru Gândul despre declarația lui Donald Trump, președintele SUA, privind posibilitatea existenței unei legături între administrarea paracetamolului la femeile însărcinate și riscul dezvoltării autismului la făt. Cercetătorul a infirmat vehement această legătură, precizând că nu există studii științifice care să ateste acest lucru sau pe care președintele Trump să le fi prezentat, în susținerea afirmației sale.

Reamintim că preşedintele american Donald Trump le-a sfătuit pe femeile însărcinate să nu folosească paracetamol, pe care-l asociază cu riscul ridicat al autismului în rândul copiilor, în pofida părerii contrare a medicilor, după care a discreditat în mod nefondat vaccinurile.

Val de reacții după afirmațiile lui Donald Trump

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul.

Agenția Română a Medicamentului spune, la rândul său, că urmează recomandările Agenției Europene a Medicamentului.

„Mi se pare ridicol că trebuie să demontăm afirmațiile referitoare la unul din cele mai folosite medicamente”

Cercetătorul român la Oxford a precizat că există studii observaționale, făcute pe milioane de sarcini și implicit milioane de copii, care nu au demonstrat nicio corelație între tulburarea de spectru autist și folosirea paracetamolului în timpul sarcinii, așa cum a lăsat să se înțeleagă Donald Trump.

„Înainte să vorbim despre această nouă declarație a lui Donald Trump despre paracetamol, să ne uităm mai pe larg la politicile lui de sănătate și la politicile de administrație Trump. Pe scurt, Donald Trump s-a înconjurat de un colectiv de oameni – mai mult sau mai puțin din domeniul sănătății – însă oameni care au o predispoziție și un istoric în diverse conspirații și diverse activități anti-vaccin, anti-medicină modernă. Declarația împotriva paracetamolului a venit, din senin, cu ocazia unui Summit la Casa Albă, unei conferințe despre tulburarea de spectru autist.

La final, a ieșit președintele Donald Trump – a folosit unul din brandurile de paracetamol din America, acel Taylenol, care este practic paracetamol – și a spus că femeile însărcinate nu ar trebui să ia paracetamol în timpul sarcinii, pentru că predispune copiii la tulburare de spectru autist. Ceea ce, conform studiilor care se fac și pe care le avem – sunt studii observaționale făcute pe milioane de sarcini și implicit milioane de copii – nu au demonstrat nicio corelație între tulburarea de spectru autist și folosirea paracetamolului în timpul sarcinii.

Declarația sa – nu numai că este contra dovezilor științifice, dar nici măcar nu a prezentat vreun argument științific în acest sens. Deci noi trebuie să-l credem pe Donald Trump pentru că este Donald Trump și știe el mai bine și medicină, și economie etc. Nu știu, mi se pare ridicol că trebuie să demontăm acum afirmațiile astea referitoare la unul din cele mai folosite medicamente de zeci de ani, chiar de peste 100 de ani, așa cum este paracetamolul”, a punctat cercetătorul român.

„Cu cât se întrețin aceste discuții, cu atât se sădește în mintea omului exact acel scepticism”

Ștefan Dascălu recunoaște însă că declarațiile președintelui Trump vor deschide o altă „Cutie a Pandorei” în ceea ce privește soarta acestui medicament pe care mulți oameni vor renunța să-l mai folosească, periclitându-și în unele cazuri chiar sănătatea.

„Este o aberație! Nu ar trebui nici măcar să mai discutăm despre lucrul acesta, trebuie să o luăm ca atare, venind din partea lui Donald Trump. Dar, cu siguranță unii oameni vor pune la îndoială și folosirea acestui medicament, periclitându-și chiar sănătatea sau bunăstarea. Pentru că paracetamolul este un antiinflamator ușor, nu este un steroid, nu are un efect atât de puternic.

Este un medicament foarte folosit și în prima linie, atunci când vorbim despre dureri sau în context de febră. Sunt convins că vor exista oameni care deja pun la îndoială folosirea paracetamolului, din cauza acestor presupuse efecte adverse. Sincer, mai mult decât atât, comunitatea științifică nu ar trebui să-și bată capul prea tare cu declarația lui Trump. Cu cât se întrețin aceste discuții, cu atât se sădește în mintea omului exact acel scepticism – care în cazul altor medicamente, acum ar fi cel al vaccinurilor – se poate ajunge chiar la decesul unui om”, a conchis Ștefan Dascălu.

