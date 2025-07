Vagonul unui tren din Italia, în care se aflau și români, A LUAT FOC. Martorii au povestit momentele de groază pe care le-au trăit

Trenul de pe ruta Napoli-Sorrento s-a oprit, la un moment dat, din cauza unui incendiu izbucnit pe acoperișul unui vagon. Pasagerii au coborât imediat pe șine și apoi au început să filmeze, imaginile devenind virale pe rețelele sociale.

Martorii spun că în doar câteva momente vagonul s-a umplut de fum, apoi la faţa locului au sosit mai multe ambulanţe și mașini de pompieri. VEZI VIDEO AICI…

Printre călători se aflau şi doi români care au povestit coşmarul prin care au trecut. Se vorbește și despre persoane rănite de flăcări, dar autoritățile cu au confirmat deocamdată acest lucru.

Ilinca Marcu, o româncă aflată în vagonul respectiv a povestit pentru Antena 3 momentele de panică trăite în momentul respectiv.

„Eram în tren, mergeam spre Pompei si deodată am auzit niște pietre, auzeam ca şi cum cad pietre peste tren si au apărut niște scântei foarte puternice. Două secunde au durat scânteile şi a căzut bateria trenului foarte aproape de noi şi a fost o mică explozie, a început să iasă fum, foc, oamenii au început să se panicheze. Trenul nu oprea, asta mi s-a părut cel mai rău lucru că nu se oprea trenul, strigam cu toții: Stop the train, stop the train. Am început să spargem geamurile şi până la urmă s-a oprit trenul în apropierea unei stații şi am reușit să coborâm cu toții. Au fost oameni care au avut picioarele puțin arse, dar nu s-a întâmplat niciun deces, nicio victimă foarte grav rănită”, a spus femeia.