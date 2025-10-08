Prima pagină » Actualitate » Proaspătul consilier prezidențial Valentin Naumescu îl laudă pe Trump: „Dacă va primi Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente”/ Înainte spunea că Trump este „incult”

Luiza Dobrescu
08 oct. 2025, 09:11, Actualitate
Consilierul pe afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, nu era, cu ceva timp în urmă, un fan al lui Donald Trump, pe care-l numea „un incult”. Odată cu schimbarea funcției, Naumescu și-a schimbat  și opinia referitoare la președintele SUA.

În ultima sa postare, consilierul lui Nicușor Dan consideră că, dacă Donald Trump ar primi Premiul Nobel pentru Pace, „nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens.”

Consilierul prezidențial, care va prelua mandatul la 1 noiembrie, mai consideră că ”este esențială menținerea alianței cu SUA în cadrul unui NATO puternic”.

”Dacă Preşedintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când Preşedintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru pace în primul an al primului său mandat. Cu francheţe, preşedintele SUA de atunci a recunoscut că «nu e vorba de recunoaşterea unor realizări ale mele în direcţia păcii, ci de un stimulent pentru a acţiona în viitor în acest sens»”, scrie Naumescu pe Facebook.

Argumentul său ar fi acela că „în ultimele luni, Președintele Trump a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia”.

”Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunţării câştigătorului, să se anunţe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriştii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza şi începutul unui nou capitol al relaţiilor politice dintre palestinieni şi statul Israel, chiar dacă reconcilierea va fi dificilă şi lentă.

Proiectul de acord de pace propus de Preşedintele Donald Trump este însă corect şi binevenit şi deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023”.

Afirmațiile lui Naumescu sunt cu atât mai curioase cu cât, în urmă cu opt, ani, în calitate de diplomat, acesta scria despre Trump:

„Donald Trump este primul președinte postbelic al Americii incult din punct de vedere istoric, strategic si politic. Este un agent imobiliar lipsit de înțelegerea profundă și subtilă a istoriei (cel puțin a celei recente), incapabil de calculul și evaluarea strategică a importanței și beneficiilor unui proiect politic, în alți termeni decât cei contabili.

Se comportă ca un vechil sau „landlord” care le cere chiriașilor, pe ton imperativ, să-și achite urgent chiriile restante, fără să poată vedea, dincolo de facturi și chitanțe, ce a avut de câștigat America prin intermediul NATO și mai ales ce ar putea pierde prin desființarea Alianței. Are idei puține dar fixe”, scria într-un articol din 2017, pentru Contributors.

