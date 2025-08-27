Valentin Naumescu la șefia SRI? Nicușor Dan ar pune în pericol relația României cu serviciile secrete din SUA

Se pare că o alternativă a lui Nicușor Dan pentru șefia SRI ar fi „profesorul Valentin Naumescu, transmite inpolitics.ro.

La o zi după câștigarea alegerilor, Nicușor Dan a anunțat public trei nume pe care le dorește drept consilieri: Iulian Fota, Corneliu Bjola și Valentin Naumescu. Președintele Nicușor Dan ar miza și pe Naumescu la șefia SRI, transmit surse pentru inpolitics.ro.

Aceeași publicație notează că universitarul clujean Naumescu, profesor de relații internaționale, a fost bursier Soros și se declară împotriva administrației Trump, încă de la prima campanie electorală, din 2020.

Naumescu și-a menifestat antipatia față de Trump, atât pe rețelele sociale, ca și în articole sau interviuri.

Posibila propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI, Naumescu, a fost membru al Platformei România 100, lansată de fostul premier Dacian Cioloș. Acesta este, de asemenea, un susținător al Maiei Sandu și al lui Volodimir Zelenski, al Ursulei von der Leyen și al Bruxellesului, al administrațiilor democrate, al lui Joe Biden și al Kamalei Harris.

Numirea lui Naumescu la cârma SRI creează temeri în sistem, mai precizează sursa menționată, întrucât ar sugera o sfidare la adresa administrației Trump, ceea ce ar putea cauza o decuplarea efectivă a serviciilor secrete române de cele americane.