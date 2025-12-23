Valentin Stan: America nu se va angaja într-un război cu Rusia dacă vreun stat european decide să intre în război cu Rusia

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum SUA ajunge în război cu Rusia, numai dacă vreun stat european pornește războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă dai o rachetă nucleară, îți dau și eu rachetă. Pe urmă, flexible response, răspunsul flexibil. Pe urmă, conceptul strategic, mai ales după prăbușirea Cortinei de Fier, primul care este public în 1991, la Roma. Totul urmează cuvântul, spiritul și ordinul, venite de la Washington. Altceva nu există.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum SUA este singura care poate apăra Europa, dar doar dacă își dorește acest lucru. Acesta a început prin a spune că doctrina de securitate a SUA dictează doctrina de securitate a NATO. Istoricul susține că NATO e o simplă ficțiune. Singura care contează este SUA.