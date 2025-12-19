Prima pagină » Actualitate » Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”

Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”

Nicolae Oprea
19 dec. 2025, 06:00, Actualitate
Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au deschis recent un dosar de delapidare, în care trei persoane care prestau servicii de administrație pentru blocuri din București sunt acuzate că au furat aproape 100 de mii de euro din conturile mai multor asociații de proprietari. Gândul prezintă detalii uluitoare despre mecanismul acestor fraude, iar specialiștii îi avertizează pe bucureșteni să fie extrem de atenți atunci când lasă toată gestiunea asociațiilor pe mâna unor firme.

Surse din administrația bucureșteană au precizat pentru Gândul că în Capitală, dar și în alte orașe ale țării, funcționează o adevărată caracatiță de delapidare a asociațiilor de proprietari.

Este vorba de firme care, pe hârtie, prestează servicii financiar-contabile, de casierie și administrație tehnică pentru asociații de proprietari, însă, în realitate, golesc conturile asociațiilor.

Zilele trecute, Poliția Capitalei a deschis un dosar în care trei persoane sunt cercetate pentru că ar fi sustras 400 de mii de lei din conturile a nouă asociații din Sectorul 5 al Capitalei, respectiv din Cartierul Rahova.

Asociațiile sunt deposedate de dreptul de a mai controla banii

„Toate aceste furturi se fac, de multe ori, și cu girul unor funcționari corupți din administrația publică. Rețeta este una standard: firmele vin la pachet cu tot ce trebuie, cu contabil, cu cenzor, apoi deposedează asociațiile de dreptul de a controla. Contabilul falsifică documentele, cenzorul le certifică. Se practică la scară largă aceste fraude, atât în București cât și în marile orașe. Pe vremuri, pleca doar un administrator cu banii, se mai putea recupera ceva. Acum se lucrează la scară largă, iar trei oameni pot păcăli sute de locatari”, au explicat în exclusivitate pentru Gândul surse din administrația bucureșteană.

Multe asociații de locatari s-au trezit victime ale escrocilor

Drama pentru oamenii nevinovați este foarte mare. Practic, ei trebuie să plătească din nou sumele către furnizorii de utilități, dacă vor să primească apă, gaze sau electricitate.

Locatarii sunt nevoiți să plătească întreținerea de două ori

Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR), a declarat pentru Gândul că prejudiciile în aceste cazuri se recuperează foarte greu.

„Este foarte greu să mai vezi bani înapoi de la cei care delapidează asociațiile. Faptul că pe unii îi bagă la pușcărie nu-i mai încălzește pe oamenii fraudați. Problema este că locatarii trebuie să plătească întreținerea din nou, adică tot ce au plătit degeaba în urmă, ca să poată avea condiții normale în case”, a declarat Radu Opaina pentru Gândul.

Potrivit președintelui FAPR, firmele care delapidează asociațiile de proprietari atacă în principal fondurile de rulment și de reparații.

Fondurile de rulment și de reparații se fură cel mai ușor

„De cele mai multe ori, fondurile asociațiilor sunt cele care se fură cel mai ușor, pentru că acolo oamenii își dau seama mai greu că lipsesc banii. Apoi, se umflă foarte mult lucrări false. Toate astea se pot întâmplă atunci când locatarii cedează toată gestiunea și pierd controlul. Asociațiile trebuie să verifice constant situația economică sau plățile către furnizori, ca să nu ajungă în aceste situații dramatice. Iar atunci când au semnale că ceva nu este în regulă trebuie să ceară ajutorul autorităților”, mai spune Radu Opaina.

Cele nouă asociații din Sectorul 5 fraudate au fost „prădate” de trei persoane, printre care și un contabil.

„Din datele și probele administrate a rezultat că, în perioada ianuarie 2022 – octombrie 2024, trei persoane – una în calitate de contabil, iar celelalte două ca reprezentanți în fapt și în drept ai unor societăți comerciale care prestau servicii financiar-contabile, de casierie și administrație tehnică pentru asociații de proprietari – și-ar fi însușit aproximativ 400.000 de lei din conturile unor asociații de proprietari pe care le administrau. Suma ar fi fost sustrasă prin neplata unor furnizori de utilități, a obligațiilor către bugetul de stat, precum și prin retrageri din fondul de rulment și fondul de reparații”, transmit reprezentanții Poliției Capitalei.

Potrivit surselor Gândul, recordul în București în ceea ce privește prejudiciul adus unor asociații de proprietari de către așa-zise firme de administrare este de 500 de mii de euro, bani furați pe o perioadă de aproape 10 ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
07:49
Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
ULTIMA ORĂ Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate
07:20
Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate
ACTUALITATE 19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
07:15
19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
NEWS ALERT Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
07:14
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
07:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
06:30
Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Privighetoarea care a uimit lumea întreagă. S-a născut dintr-o mamă alcoolică, a cucerit Mapamondul şi a murit din cauza viciilor
EXCLUSIV Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
07:02
Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
FLASH NEWS Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului
06:00
Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului
EXCLUSIV Petrecere în lumea interlopă după ce temutul Costel Litrașu a fost eliberat din închisoare
05:00
Petrecere în lumea interlopă după ce temutul Costel Litrașu a fost eliberat din închisoare
VIDEO Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan este mult mai bun să fie președinte decât Nicușor Dan”
00:00
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan este mult mai bun să fie președinte decât Nicușor Dan”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Iohannis, la presiunea celor din stradă, a organizat un referendum ca Guvernul să nu mai dea OUG-uri pe justiție”
23:15
Ion Cristoiu: „Iohannis, la presiunea celor din stradă, a organizat un referendum ca Guvernul să nu mai dea OUG-uri pe justiție”
NEWS ALERT A murit celebrul economist Mircea Coșea. Care a fost cea mai recentă analiză pentru Gândul, în ultimele zile de viață
23:06
A murit celebrul economist Mircea Coșea. Care a fost cea mai recentă analiză pentru Gândul, în ultimele zile de viață

Cele mai noi