Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au deschis recent un dosar de delapidare, în care trei persoane care prestau servicii de administrație pentru blocuri din București sunt acuzate că au furat aproape 100 de mii de euro din conturile mai multor asociații de proprietari. Gândul prezintă detalii uluitoare despre mecanismul acestor fraude, iar specialiștii îi avertizează pe bucureșteni să fie extrem de atenți atunci când lasă toată gestiunea asociațiilor pe mâna unor firme.

Surse din administrația bucureșteană au precizat pentru Gândul că în Capitală, dar și în alte orașe ale țării, funcționează o adevărată caracatiță de delapidare a asociațiilor de proprietari.

Este vorba de firme care, pe hârtie, prestează servicii financiar-contabile, de casierie și administrație tehnică pentru asociații de proprietari, însă, în realitate, golesc conturile asociațiilor.

Zilele trecute, Poliția Capitalei a deschis un dosar în care trei persoane sunt cercetate pentru că ar fi sustras 400 de mii de lei din conturile a nouă asociații din Sectorul 5 al Capitalei, respectiv din Cartierul Rahova.

Asociațiile sunt deposedate de dreptul de a mai controla banii

„Toate aceste furturi se fac, de multe ori, și cu girul unor funcționari corupți din administrația publică. Rețeta este una standard: firmele vin la pachet cu tot ce trebuie, cu contabil, cu cenzor, apoi deposedează asociațiile de dreptul de a controla. Contabilul falsifică documentele, cenzorul le certifică. Se practică la scară largă aceste fraude, atât în București cât și în marile orașe. Pe vremuri, pleca doar un administrator cu banii, se mai putea recupera ceva. Acum se lucrează la scară largă, iar trei oameni pot păcăli sute de locatari”, au explicat în exclusivitate pentru Gândul surse din administrația bucureșteană.

Drama pentru oamenii nevinovați este foarte mare. Practic, ei trebuie să plătească din nou sumele către furnizorii de utilități, dacă vor să primească apă, gaze sau electricitate.

Locatarii sunt nevoiți să plătească întreținerea de două ori

Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR), a declarat pentru Gândul că prejudiciile în aceste cazuri se recuperează foarte greu.

„Este foarte greu să mai vezi bani înapoi de la cei care delapidează asociațiile. Faptul că pe unii îi bagă la pușcărie nu-i mai încălzește pe oamenii fraudați. Problema este că locatarii trebuie să plătească întreținerea din nou, adică tot ce au plătit degeaba în urmă, ca să poată avea condiții normale în case”, a declarat Radu Opaina pentru Gândul.

Potrivit președintelui FAPR, firmele care delapidează asociațiile de proprietari atacă în principal fondurile de rulment și de reparații.

Fondurile de rulment și de reparații se fură cel mai ușor

„De cele mai multe ori, fondurile asociațiilor sunt cele care se fură cel mai ușor, pentru că acolo oamenii își dau seama mai greu că lipsesc banii. Apoi, se umflă foarte mult lucrări false. Toate astea se pot întâmplă atunci când locatarii cedează toată gestiunea și pierd controlul. Asociațiile trebuie să verifice constant situația economică sau plățile către furnizori, ca să nu ajungă în aceste situații dramatice. Iar atunci când au semnale că ceva nu este în regulă trebuie să ceară ajutorul autorităților”, mai spune Radu Opaina.

Cele nouă asociații din Sectorul 5 fraudate au fost „prădate” de trei persoane, printre care și un contabil.

„Din datele și probele administrate a rezultat că, în perioada ianuarie 2022 – octombrie 2024, trei persoane – una în calitate de contabil, iar celelalte două ca reprezentanți în fapt și în drept ai unor societăți comerciale care prestau servicii financiar-contabile, de casierie și administrație tehnică pentru asociații de proprietari – și-ar fi însușit aproximativ 400.000 de lei din conturile unor asociații de proprietari pe care le administrau. Suma ar fi fost sustrasă prin neplata unor furnizori de utilități, a obligațiilor către bugetul de stat, precum și prin retrageri din fondul de rulment și fondul de reparații”, transmit reprezentanții Poliției Capitalei.

Potrivit surselor Gândul, recordul în București în ceea ce privește prejudiciul adus unor asociații de proprietari de către așa-zise firme de administrare este de 500 de mii de euro, bani furați pe o perioadă de aproape 10 ani.

