Horațiu Potra ar fi fost trădat chiar de către unul dintre oamenii săi de încredere, care se ocupa de recrutarea mercenarilor pentru Congo. În loc de luptători adevărați, bărbatul ar fi trimis în Africa foști taximetriști, lăcătuși mecanici sau pompieri. Prezența acestora pe câmpul de luptă a provocat o revoltă în rândul mercenarilor adevărați, care s-au simțit puși în pericol de moarte.

Înainte să se implice în campania lui Călin Georgescu și să fie acuzat de tentativă de lovitură de stat, Horațiu Potra era cunoscut drept principalul furnizor de mercenari români, în special pentru teatrele de război din Africa. Fost luptător în Legiunea Străină Franceză, românul a fost gardă de corp pentru fostul emir al Qatarului, dar a acționat și în Coasta de Fildeș în baza unui contract semnat cu președintele de atunci, Laurent Gbagbo, pentru a investiga o revoltă populară. După ce conducerea țării a fost înlocuită, noile autorități l-au prins și închis pe mercenarul român. Cumva, Horațiu Potra a reușit să evadeze și să revină în România.

Mercenari români uciși în Congo

În iarna lui 2024, numele lui Horațiu Potra a revenit în actualitate după ce Vasile Badea, un polițist care lucra în cadrul Serviciului Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei a murit în Congo, împușcat de un lunetist al grupării M23, aflată în război cu armata congoleză. Așa s-a aflat că Badea fusese angajat de Potra să-i antreneze pe soldații congolezi pentru un salariu lunar în valoare de 5.000 de euro.

Surse apropiate lui Potra au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că acesta avea un om de mare încredere care se ocupa de recrutări. Condițiile de angajare erau ca viitorii mercenari să aibă pregătire militară și să fi lucrat în structuri de forță ale statului, cum sunt Armata, Jandarmeria sau trupele speciale ale Poliției.

Sursele Gândul au afirmat că recrutorul l-ar fi înșelat pe Horațiu Potra și ar fi angajat, în secret, oameni fără pregătire militară, dar dispuși să-și riște viața pentru salariul de 5.000 de euro. Acesta s-ar fi înțeles cu falșii luptători să-i achite lui primele două salarii încasate, după care urmau să-și ia banii până la finalul contractului.

Omul lui Potra lua câte 10.000 de euro de la falșii luptători

Probleme ar fi apărut în momentul în care restul mercenarilor ar fi observat să au colegi care habar nu au să mânuiască o armă și nici nu au cunoștințele specifice unui luptător. Situația ar fi provocat o adevărat revoltă în rândul mercenarilor români, care l-ar fi anunțat pe Potra de faptul că printre ei s-ar număra persoane nepregătite, care, din cauza incompetenței pe câmpul de luptă, le-ar putea pune viața în pericol.

În consecință, Horațiu Potra ar fi făcut verificări și ar fi descoperit că, pentru suma de 10.000 de euro de persoană, omul său de încredere l-ar fi trădat și ar fi angajat taximetriști, lăcătuși mecanici și pompieri pentru posturi de mercenari cu atribuții de intervenție și pregătire profesională a militarilor congolezi.

Dați în urmărire internațională după ce au fost arestați în lipsă, Horaţiu Potra, fiul și nepotul său au fost aduși în țară, din Dubai, la data de 20 noiembrie.

Cei trei sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

AUTORUL RECOMANDĂ: