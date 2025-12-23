Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat că „Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției”.

„Puținii comentatori independenți, cum ar fi Mircea Badea, Cornel Nistorescu, și alții, au subliniat caracterul evident de operațiune a statului paralel în cazul asaltului asupra Justiției. Unii jurnaliști tineri, abia intrați în pâine, sau mulți dintre cei care au participat la demonstrații nu au trăit ca noi, pentru că mă număr printre jurnaliștii independenți, acest spectacol care s-a desfășurat în decembrie. Cum zicea Mircea Badea, noi am mai văzut filmul acesta și producția lui, tiparul acestui film a fost meșterit pe vremea lui Traian Băsescu. Președinția lui Traian Băsescu având toate șansele să rămână în istoria României ca una în care democrației i-a luat locul o dictatură cu sclipici în care președintele, după ce a născocit, a pus la lucru un sistem sau un stat paralel. Dacă privim tot ce s-a întâmplat de pe 9 decembrie, când a aparut documentarul Recorder, vom vedea acțiuni tipice efectelor produse de o apăsare pe buton. (…) Pot spune, pot jura în fața plutonului de execuție că în spațiul public, dacă e ceva coordonat, se întâmplă așa cum a fost în cazul Justiției. În rest, acțiunile sunt disparate”, a spus Ion Cristoiu.

„Cel care apasă pe buton este Nicușor Dan”

„(…) E limpede dacă ne uităm. Se difuzează Record. Imediat, ca și cum s-ar fi apăsat pe un buton, Adriana Săftoiu, proaspăt propulsată în fruntea TVR, anunță că a decis ea, sfidând programul, în seara următoare să se difuzeze acest documentar. Apoi, urmează 11 decembrie, un ONG, Declic, un ONG diversionist, implicat în toate diversiunile, începând cu mandatul lui Traian Băsescu, inițiază o petiție pentru modificarea legilor Justiției.

Tot Declic îi cheamă la apeluri de protest, pe 12 decembrie. Au loc proteste. Imediat după ce se difusează documentarul, Nicușor Dan ne anunță că l-a văzut și că este îngrijorat. Îngrijorat și Ilie Bolojan. Și președintele a pornit o serie de așa-zise discuții cu magistrații sunt nemulțumiți de starea justiției. Ieri s-a văzut că sunt numai 11 cei care au venit și erau nemulțumiți că ei nu au posturi mai bune și, după asta, Ilie Bolojan a anunțat înființarea unui comitet.

Este limpede, n-a existat fisură. (…) Vă reamintesc că pe 3 decembrie, Nicușor Dan a anunțat că va face un raport privind starea din Justiție. Dacă ne reamintim că Klaus Iohannis a preluat de la Traian Băsescu sistem, acest sistem a fost preluat de la Klaus Iohannis de către Nicușor Dan. Deci, cel care apasă pe buton este Nicușor Dan, în cazul diversiunii Justiția capturată”, a conchis publicistul.

