Tradiții bizare de Crăciun. Unde se servește curcan copt la cuptor, iar Moș Crăciun este îmbrăcat în haine de mătase

23 dec. 2025, 10:45, Actualitate
Mult a fost, puțin a mai rămas până când oamenii se vor strânge în jurul mesei și vor sărbători Crăciunul. Însă, știați care sunt cele mai bizare tradiții de Crăciun? Pe listă se află obiceiuri din Anglia, Brazilia, India, Japonia, dar și Emiratele Arabe Unite. Vezi mai jos.

Odată cu trecerea timpului, anumite obiceiuri și tradiții au suferit transformări, însă există câteva considerate a fi „bizare” în această perioadă a anului. Dacă unele dintre ele pot stârni amuzamentul, alte tradiții te-ar putea pune pe gânduri. Totuși, spiritul sărbătorii rămâne același.

Preferințe culinare de Crăciun, în Anglia: rață coaptă la cuptor

În Anglia, de pildă, există o tradiție pe care mulți o pot considera bizară și care este respectată în preajma Crăciunului, dar care poate fi „adoptată” și în România. Copiii nu vor primi cadourile în seara de Ajun, așa cum se practică în multe zone ale globului, ci în dimineața zilei de Crăciun, pe 25 decembrie. Se spune că Moș Crăciun necesită mai mult timp pentru a citi toate scrisorile celor mici și pentru a intra în locuință ca să aducă darurile.

Altfel, familia și prietenii se strâng la masa de Crăciun, pe 25 decembrie, pentru a petrecere timp împreună și pentru a gusta din bucate. De pe masă nu lipsesc preparate speciale, precum: curcanul cu castane, rața coaptă la cuptor, budincă de prune. Accentul este pus îndeosebi pe rața la cuptor, nelipsind din meniul festiv, iar tradiția datează încă din 1588. Obiceiul a luat naștere odată cu preferințele culinare ale Reginei Elisabeta I. Aceasta servea rață în momentul în care a primit vestea victoriei asupra Armadei Spaniole, arată CANCAN.

Există o multitudine de tradiții speciale pe care cetățenii le respectă în perioada Crăciunului / foto: Mediafax Foto

Brazilia

Tot de Crăciun, un alt obicei mai puțin întâlnit este cel din Brazilia. Acolo, Moș Crăciun (Papai Noel) îmbracă haine de sărbătoare: articole vestimentare din mătase, pentru a se adapta la temperaturile ridicate. De pe masa festivă nu lipsesc curcanul, legumele și orezul colorat. În zona de sud, casele, bisericile și magazinele sunt decorate cu Presépio, scene care recreează Nașterea Domnului. În alte zone este ținută tradiția Los Pastores care este, de fapt, o piesă de folclor.

India

Pe listă se află și India, acolo unde Crăciunul este sărbătorit diferit în funcție de regiune. De exemplu, bananierii și copacii de mango sunt împodobiți în zonele de est și sud. Unii dintre localnici agață lampadare din lut la geamuri și pe acoperișuri. În alte zone, se menține tradiția bradului, care este împodobit cu globuri, beculețe și jucării.

Emiratele Arabe Unite

În Emiratele Arabe Unite, ziua de 25 decembrie nu este foarte diferită față de alte zile, Crăciunul nefiind o sărbătoare oficială. Totuși, în anumite zone, precum și în marile hoteluri, atmosfera de sărbătoare se instalează încet și sigur, turiștii fiind întâmpinați cu diverse bunătăți și pot lua parte la petreceri tematice. Sărbătoarea rămâne discretă.

Japonia

În Japonia, Crăciunul a devenit o sărbătoare comercială și au fost împrumutate obiceiuri și tradiții de la diverse culturi. De altfel, în Japonia, Moș Crăciun este, de fapt, tradiționalul Hoteiosho, un bătrânel care duce un sac mare în spate și despre care se spune că „vede tot” pentru că ar avea un ochi la ceafă.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandra Pandrea

