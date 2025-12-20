Fostul iubit al fiicei impresarului Dan Bursuc a fost reținut de polițiștii argeșeni într-un dosar de înșelăciune. Bărbatul a fost ridicat împreună cu un complice, iar anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi comis și alte fapte similare.

Cunoscut în lumea interlopă sub numele de Ucu, Florin Nicolae a devenit cunoscut publicului după ce fiica impresarului Dan Bursuc a făcut pe numele lui o plângere la DIICOT.

Reținut pentru escrocherii cu împrumuturi

Cei doi au fost iubiți o bună bucată de vreme, timp în care, prin teroare, bărbatul ar fi convins-o să fure din casa părinților mai multe bijuterii și ceasuri de lux, în valoare totală de aproximativ 130.000 de euro, pe care, ulterior, Florin Nicolae le-a amanetat și ar fi păstrat toți banii pentru el.

Fiica impresarului Dan Bursuc a arătat în plângerea depusă la DIICOT că, timp de aproximativ un an, fostul concubin ar fi transformat-o într-o adevărată sclavă.

Bărbatul o controla în mod autoritar atât prin șantaj (în condițiile în care susținea că are în telefonul mobil unele imagini care o puteau compromite), cât și prin bătăi crunte.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Florin Nicolae, zis Ucu, a fost prins, joi dimineață, împreună cu un complice, de către polițiștii Postului de Poliție Buzoești, din județul Argeș.

Sursele citate au precizat că fostul „ginere” al lui Dan Bursuc ar fi fost implicat în escrocherii cu împrumuturi de la instituții financiare nebancare (IFN) făcute pe numele altor persoane.

Bărbatul ar fi opus rezistență

Sursele citate au afirmat că Florin Nicolae, care ar fi un apropiat al temutului clan Chira, a fost ridicat dintr-o locuință din Cernica, după ce polițiștii argeșeni au apelat la luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Ilfov.

De altfel, la momentul descinderii, el ar fi devenit violent și s-ar fi opus reținerii, motiv pentru care polițiștii ar fi fost nevoiți să folosească forța.

Ucu și complicele său sunt acuzați, susțin surse din Poliție, că ar fi luat trei împrumuturi pe numele unui bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Căldăraru, județul Argeș, în valoare totală de 3.120 de lei, bani pe care și i-au împărțit între ei.

Cei doi bărbați au fost reținuți, iar anchetatorii ar fi extins cercetările, în condițiile în care ar exista informații conform cărora Ucu ar fi făcut și alte împrumuturi similare, pe numele unor victime atât din București, cât și din alte județe ale țării.

