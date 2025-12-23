Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu a fost prins în România după ce autoritățile irlandeze l-au dat în urmărire internațională pentru mai multe infracțiuni comise cu violență, inclusiv o tentativă de omor. Sorin Dobre a fost încarcerat în Arestul Central și urmează să fie extrădat.

Cunoscut în lumea interlopă sub numele de Gărdiță, Sorin Olteanu și-a schimbat numele de familie în Dobre și a plecat în Irlanda. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, în străinătate, bărbatul s-ar fi implicat în diferite activități de natură infracțională și ar fi intrat în conflict cu membri unui clan din Roșiori de Vede.

Pe fostul acestor tensiuni, la jumătatea lunii august, Sorin Dobre a venit la București , împreună cu fratele său, pentru a-și regla conturile cu Octavian Stoica, zis Benone Al Capone, liderul grupării respective.

Acuzat de cinci infracțiuni violente

Întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc în 18 august, dată la care Gărdiță se afla, alături de fratele lui, zis Prințu, în apropierea hotelului RIN, situat în Sectorul 4. Sursele Gândul susțin că Benone Al Capone le-ar fi ordonat oamenilor săi să-l înjunghie pe Gărdiță, însă aceștia au reușit să-l rănească doar pe fratele său.

Conform anchetatorilor, altercația din Sectorul 4 ar fi fost strâns legată de unele incidente care ar fi avut loc în Irlanda. În acest sens, la data de 01 decembrie, magistrații Curții Supreme din Irlanda l-au arestat în lipsă și l-au dat pe Dobre în urmărire internațională pentru comiterea a cinci infracţiuni violente. Faptele respective sunt menționate în Codul penal irlandez drept „agresiune cauzatoare de vătămări”, „agresiune care cauzează vătămări grave” și „tulburare de violenţă”. Dacă faptele lui Dobre ar fi fost raportate la Codul penal din România, el ar fi fost acuzat, în principal, pentru tentativă de omor.

Cumnatul lui Tzancă a fost de acord cu extrădarea

Fugarul a fost localizat în România și prins, sâmbătă, de polițiștii ilfoveni. Bărbatul a fost prezentat în fața instanței Curții de Apel București, care au decis arestarea lui, pentru 30 de zile, pentru a fi predat către autoritățile irlandeze.

Conform portalului instanțelor de judecată, Dobre a solicitat, inițial, să fie plasat în arest la domiciliu sau în control judiciar, însă cererea i-a fost respinsă după ce instanța a catalogat-o drept inadmisibilă. Totodată, urmăritul internațional și-a dat acordul pentru a fi extrădat în Iranda.

Surse din anchetă au dezvăluit, pentru Gândul, că Sorin Dobre sunt frații Lambadei, partenera de viață a interpretului de muzică lăutărească Andrei Velcu, alias Tzancă Uraganu.