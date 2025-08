Varujan Pambuccian îl consideră pe Ion Iliescu un personaj CONTROVERSAT: „Nu cred că a fost mânat de idei rele, dar a făcut rău”

Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale de la Camera Deputaților, Varujan Pambuccian, a declarat – marți – că fostul președinte Ion Iliescu a fost un personaj controversat, care a făcut și bine și rău.

„Am auzit prima oară de el de la «Europa Liberă», pe vremea lui Ceaușescu. După aia am participat la toate demonstrațiile împotriva lui. E un personaj controversat și, sigur, faptul că a murit un om, am luat-o și de la minerii lui, nu poate să îmi dea o stare de bine. Mă întristează lucrul ăsta. Cred că a fost un personaj care a făcut și bine și rău și nu cred că a fost mânat de idei rele, dar a făcut rău. Asta e. A fost educat într-o anumită perioadă, a crezut în lucrurile alea”, a declarat Varujan Pambuccian pentru Agerpres.

De asemenea, el și-a amintit despre prima demonstrație puternică împotriva lui Ion Iliescu din luna ianuarie a anului 1990, care s-a desfășurat în Piața Victoriei.

„Am participat la ea, apoi am participat la toate demonstrațiile. Nu știu dacă a avut lucrul ăsta vreun efect sau nu. Am fost extrem de supărat atunci când s-a întors împotriva Regelui Mihai, dar după aia a dres și eroarea asta. Ca politician, a fost bun, a știut ce să facă pentru el și pentru ai lui, pentru noi mai puțin. Încerc să nu am resentimente pentru că e vorba de moartea unui om și lucrurile astea trebuie tratate fără resentimente. Despre morți numai de bine”, a încheiat politicianul.