Vecinii bulgari o duc mai bine decât noi. România, pe ultimul loc la vânzările în retail din UE

Vecinii bulgari o duc mai bine decât noi. România, pe ultimul loc la vânzările în retail din UE

Țara noastră a avut cel mai abrupt declin al vânzărilor din retail din Uniunea Europeană în februarie, cu o scădere de 6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acesta este un contrast puternic cu evoluția Bulgariei, unde vânzările au crescut cu 7,3%.

Totodată, diferența evidențiază și dezechilibrele majore din consumul european, într-un moment în care, per ansamblu, retailul din UE continuă să crească, notează Modaes.com, citat de Mediafax.

La nivelul Uniunii Europene, comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 1,7% în februarie, în comparație cu aceeași lună a anului anterior, în linie cu zona euro, potrivit Eurostat. Chiar și așa, evoluția generală maschează diferențe semnificative între statele membre, România situându-se la polul opus față de economiile ce înregistrează creșteri solide, ca Bulgaria sau Luxemburg.

În plus, datele confirmă continuarea creșterii consumului la nivel european, dar într-un ritm mai moderat, spre comparație cu lunile anterioare: în luna ianuarie, vânzările retail au crescut cu 2,4% în UE, iar în luna decembrie 2025 cu 2%.

Pe segmente, comerțul non-alimentar (acolo unde este inclusă și moda) a indicat o evoluție mai solidă. Astfel de vânzări au crescut cu 2,3% în ritm anual în februarie, în zona euro și în Uniunea Europeană, peste media generală. Datele mai arată și o rezistență mai bună a cheltuielilor discreționare față de consumul de bază, consolidând rolul produselor de îmbrăcăminte și echipament personal ca motor al retailului la început de 2026.

Cea mai puternică piață, în sudul Europei, rămâne Portugalia, cu o creștere de 4,7% față de anul anterior, în vreme ce Franța a înregistrat un avans de 3,9%. Spania a crescut cu 2,0% și a depășit țări ca Germania și Italia, ce continuă să rămână în urmă, cu creșteri modeste de 0,6% și, respectiv, 0,3%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, cele mai însemnate creșteri s-au concentrat în piețe mai mici, ca Luxemburg, unde vânzările retail au fost cu 11,9% mai mari față de februarie 2025, Malta cu 11,4% și Bulgaria cu 7,3%, fapt care reflectă o dinamică accentuată în economiile periferice.

La polul opus, România conduce clasamentul scăderilor, având un declin de 6,8%, urmată de Slovenia, cu 3,5%, și Slovacia, cu 2,4%, fapt care evidențiază o evoluție inegală a consumului în interiorul Uniunii Europene.

