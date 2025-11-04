Prima pagină » Actualitate » Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc. Ce NU au voie să facă proprietarii

04 nov. 2025, 12:56, Actualitate
Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc / foto: Mediafax

Există o serie de penalități care pot fi aplicate proprietarilor, îndeosebi atunci când fac lucrări de amenajare sau de modificare la bloc. În condițiile în care nu au autorizație, aceștia pot primi amenzi de până la 9.000 de lei. În lege se stipulează care sunt lucrările care necesită autorizație.

Locuitorii de la bloc pot să fie amendați cu până la 9.000 de lei, dacă nu se conformează legii și întreprind diverse modificări în apartamente care ar putea să dăuneze structurii. Pentru anumite lucrări de amenajare sau de modificare sunt necesare autorizații. Indiferent de modificarea pe care proprietarul dorește să o aducă părților comune, aceasta trebuie să fie aprobată și autorizată.

Amendă de până la 9.000 de lei, dacă faci modificări neaprobate și fără autorizație

Există o serie de modificări pentru care proprietarii trebuie să facă rost de autorizații. De pildă, un astfel de document este necesar în cazul celor care doresc să amenajeze balcoanele, terasele sau spațiile comune. Legislația în vigoare arată că modificarea unui spațiu care aparține de proprietatea comună poate fi permisă doar în anumite condiții.

În primul rând, modificările aduse în spațiul comun nu trebuie să afecteze drepturile celorlalți coproprietari. De altfel, legea mai arată că nu trebuie să se împiedice utilizarea normală a blocului de toți locatarii. De asemenea, trebuie să existe un acord scris din partea tuturor proprietarilor din bloc, iar persoana în cauză să facă rost de avize, autorizații și acorduri.

De asemenea, în condițiile în care mai mulți locatari se decid să efectueze schimbări în lipsa unor autorizații, sancțiunile vor fi aplicate individual, arată BZI.

Există situații în care locatarii pot fi amendați cu până la 100.000 de lei, în condițiile în care lucrările pe care locatarii le fac fără aprobare pun siguranța celorlalți în pericol și afectează siguranța blocului. Printre elementele comune ale blocului fac parte următoarele:

  • Structura de rezistență;
  • Fațade;
  • Acoperiș;
  • Subsol;
  • Alte spații comune (lift, casa scării).

