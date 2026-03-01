Vedeta din „Tânărul papă” lansează „Acel Martie”, la Piteşti. Mădălina Bellariu revine în oraşul natal alături de alte vedete internaţionale

Caravana filmului „Acel Martie” pornește din Cluj și ajunge și România. Gala oficială are loc pe 5 martie, la București, cu acces pentru public. Pe 4 martie, va avea loc la Piteşti avanpremiera filmului, pentru că actriţa care interpăretează rolul principal este piteşteancă.

Pelicula este regizată de Iura Luncaşu după o carte semnată tot de o piteşteancă, Olivia Odăianu. Echipa de filmare va traversa țara într-o caravană care debutează pe 1 martie la Cluj-Napoca și se încheie pe 8 martie la Oradea.

Printre actorii invitaţi se află şi câteva staruri internaţionale, care apar alături de Mădălina Bellariu, ca Esther Acebo, cunoscută din serialul „Casa de papel” sau Luke Roberts, din „Games of Thrones”

Prima proiecţie a filmului a avut loc la Castelul Peñíscola, în Spania, unul dintre decorurile emblematice în care a fost filmată producția, thrillerul româno-spaniol „Acel Martie” pornește într-un turneu național dedicat întâlnirii directe cu publicul din România.

Din caravană vor face parte regizorul Iura Luncașu, scenarista Olivia Odăianu, protagoniștii Mădălina Bellariu-Ion și Eduard Trică, alături de actori din distribuție precum Bob Rădulescu și Diana Sar, dar și membri ai echipei de producție. În fiecare oraș, spectatorii vor avea ocazia să participe la proiecții speciale urmate de sesiuni Q&A și întâlniri cu echipa filmului, într-un dialog deschis despre poveste și culisele realizării producției.

Caravana filmului va merge prin ţară de pe 1 şi până pe 8 martie

Caravana începe pe 1 martie, la Cluj, în Cinema City Cluj Iulius Mall, oraş unde a şi fost turnat jumătate din film.

Pe 4 martie, ziua lansării oficiale în cinematografe, filmul ajunge la Pitești, cu proiecții la Cinema City VIVO Mall și Cinema Trivale. Și aici orașul are o încărcătură specială pentru echipă deoarece atât scriitoarea Olivia Odăianu, autoarea romanului care stă la baza filmului, cât și protagonista peliculei, Mădălina Bellariu-Ion s-au născut aici.

Gala oficială va avea loc pe 5 martie, la Bucureşti, în incinta Cinema City AFI Cotroceni. Evenimentul este deschis și publicului, iar spectatorii pot participa prin achiziționarea unui bilet, având ocazia să vadă filmul alături de echipă și invitați speciali.

Caravana continuă pe 6 martie la Craiova (Cineplexx Craiova și Cinema VIP Electroputere), pe 7 martie la Cinema City Timișoara Shopping Mall, iar ultima oprire are loc pe 8 martie la Cinema Palace Oradea (Lotus Center).

În film, apare şi Gică Craioveanu

„Acel Martie” urmărește povestea unei agente a serviciilor de informații românești însărcinate să supravegheze un cercetător implicat într-un proiect științific cu implicații strategice majore. Pe măsură ce misiunea avansează, granița dintre loialitate și adevăr devine tot mai fragilă.

Distribuția reunește actori români și internaționali, printre care Esther Acebo, Costas Mandylor (din Saw), Luke Roberts, Eduard Trică și Bob Rădulescu. În film apare și fostul internațional român Gică Craioveanu.

„Este pentru prima dată când joc într-un film românesc, ca protagonistă. Am mai jucat într-un serial „Sacrificiul”. Mi-a scris Iura Luncaşu, mi-a spus să citesc scenariul pentru că i s-a părut că aş fi potrivită pentru personajul principal. Mi-a plăcut scenariul, am vrut să citesc şi cartea”, spune Mădălina Bellariu, pentru Gândul.

Cunoscutul fotbalist român, Gică Craioveanu va avea o apariţie în acest film aproape românesc, mai spune starul piteştean. În luna martie, aceasta va începe filmările pentru o producţie austriacă, care se vor desfăşura în trenul de lux The Majestic Imperator.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jude Law, ispitit de o româncă

Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Reacţia MAE