Surpriză la turneul de TENIS din Montreal: O jucătoare clasată pe locul 350 WTA a ridicat trofeul

Jucătoarea canadiană de tenis, Victoria Mboko, a câștigat al patrulea turneu secundar în 2025 la doar 18 ani.

Performanța obținută de Mboko la turneul WTA 1.000 din Montreal este impresionantă: clasată pe locul 350 în topul mondial, a eliminat patru câștigătoare de Mare Șlem în drumul pentru finală. Actul final s-a disputat împotriva niponei Naomi Osaka, pe care a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1.

„După ce am văzut că pot să revin în setul doi, am înțeles că pot câștiga partida. Publicul mi-a dat curaj. Când am văzut că tot stadionul se ridică și mă aplaudă, am primit forța necesară pentru a tranșa jocul. Naomi este o jucătoare agresivă. Dacă i-aș fi dat spațiu, ar fi închis meciul. Sunt foarte fericită pentru această reușită”, a declarat Mboko pentru Sports Illustrated.

Ajunsă la 27 ani, Naomi Osaka nu a mai câștigat un turneu important de la revenirea în 2024, după ce anterior s-a aflat în concediu maternal. Ultimul succes major s-a petrecut în 2021 la Australian Open, atunci când și-a trecut în palmares al patrulea titlu de Grand Slam.

