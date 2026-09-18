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Veste importantă pentru crescătorii de oi din România. Comisia Europeană a aprobat planul pentru deblocarea exporturilor

Elena Popescu
Veste importantă pentru crescătorii de oi din România. Comisia Europeană a aprobat planul pentru deblocarea exporturilor
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România face un pas important spre reluarea exporturilor de ovine și caprine, după restricțiile impuse pe fondul focarelor de Pestă a Micilor Rumegătoare și Variolă Ovină și Caprină.

Planul elaborat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a primit aprobarea la nivelul Comisiei Europene, iar țara noastră va beneficia gratuit de 1,3 milioane de doze de vaccin. Aprobarea nu înseamnă însă că exporturile se reiau imediat.

Documentul pregătit de experții ANSVSA a fost aprobat fără modificări de reprezentanții celor 27 de state membre în comitetul de specialitate al Comisiei Europene.

Strategia este construită în jurul unei vaccinări diferențiate, în funcție de riscul epidemiologic din fiecare zonă. Scopul este combaterea bolilor fără blocarea pe termen lung a comerțului cu animale din întreaga țară.

Constanța și Tulcea, regim special

Cele mai stricte măsuri vor fi aplicate în județele Constanța și Tulcea, considerate zone cu risc epidemiologic maxim. Aici va fi utilizată schema completă de imunizare împotriva Pestei Micilor Rumegătoare și Variolei Ovine și Caprine.

Ovinele și caprinele din cele două județe vor putea fi exportate numai către state terțe care acceptă în mod explicit animale provenite din teritorii în care se efectuează vaccinarea.

Pentru restul României, strategia prevede vaccinarea exclusiv împotriva Variolei Ovine și Caprine. Potrivit ANSVSA, această abordare ar permite menținerea statutului de teritoriu „liber de PMR” pentru celelalte zone ale țării și protejarea fluxurilor comerciale.

În paralel, autoritățile române au negociat condițiile în care animalele ar putea reveni pe piețele externe. Potrivit ANSVSA, România are deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte șapte acorduri se află în negocieri avansate.

Este un element important pentru crescători, însă aprobarea planului de vaccinare nu echivalează cu ridicarea imediată a tuturor restricțiilor.

Când ar putea fi reluate exporturile

Pentru ca exporturile să fie reluate, Comisia Europeană trebuie să adopte o nouă decizie de punere în aplicare, prin care să fie stabilit statutul special al județelor cu risc ridicat și să fie recunoscut statutul sanitar-veterinar corespunzător pentru restul teritoriului. Ulterior, trebuie activate acordurile comerciale cu statele din afara Uniunii Europene și demarată campania de vaccinare.

Comisia Europeană va pune la dispoziția României 1,3 milioane de doze de vaccin, gratuit, iar ANSVSA precizează că administrarea acestora nu va presupune costuri pentru crescători.

ANSVSA avertizează că transporturile clandestine și comerțul ilegal cu animale pot compromite măsurile epidemiologice și pot întârzia adoptarea deciziei europene.

Autoritatea precizează că aproximativ 19.000 de ovine au fost sacrificate în 2026 în cadrul măsurilor împotriva răspândirii PMR și VOC, echivalentul a 0,13% din efectivul estimat la nivel național. Totodată, instituția subliniază că planul aprobat nu afectează exporturile de carcase, lapte sau produse lactate din România.

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