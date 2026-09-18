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Fermierii care pot accesa fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă pe care o dețin. Care sunt condițiile

Fermierii care pot accesa fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă pe care o dețin. Care sunt condițiile
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O anumită categorie de fermieri ar putea să acceseze fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă pe care o dețin. Potrivit ultimului anunț al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este vorba despre crescătorii de ovine și caprine.

Crescătorii de ovine pot primi până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă, din fonduri europene. Bugetul total este de 9 milioane de euro, prin intervenția DR-21 („Investiții pentru prevenirea răspândirii epizootiilor în exploatațiile zootehnice”). Ghidul solicitantului se află în consultare publică și poate fi accesat AICI. Sprijinul se adresează crescătorilor de ovine și caprine cu exploatații înregistrate la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) și efective de cel puțin 150 de animale.

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Fermierii care pot accesa fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă pe care o dețin. Care sunt condițiile

Fermierii care pot accesa fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă pe care o dețin.  Foto: Shutterstock

Fonduri de până la 50.000 de euro

Intervenția DR-21 vizează fermele de ovine și caprine afectate de restricțiile la export. Finanțarea urmărește creșterea biosecurității și prevenirea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Ghidul a fost elaborat după modificarea Planului Strategic PAC 2023-2027. Finanțarea poate ajunge la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

„Protejarea fermelor de ovine și caprine în fața riscurilor sanitare este o prioritate. Prin DR-21, susținem investiții concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariția și răspândirea bolilor și să își protejeze efectivele. Este prima formă de sprijin dintre cele discutate cu asociațiile de crescători pentru care avem deja acordul Comisiei Europene și care este pregătită pentru lansare. Am prevăzut un mecanism simplificat de selecție, astfel încât fondurile să poată fi accesate rapid, iar investițiile să fie realizate într-un timp cât mai scurt”, a declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării rurale.

Sprijinul nerambursabil acoperă 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Bugetul total este de 9 milioane de euro, iar proiectele pot fi depuse până la atingerea plafonului de 300% din această sumă. Printre cheltuielile eligibile se numără echipamentele pentru decontaminare și dezinfecție. Pot fi finanțate și filtre sanitar-veterinare, garduri de protecție și sisteme pentru izolarea sau carantinarea animalelor. Sunt eligibile și sistemele de control al accesului în ferme.

De menționat faptul că fondurile europene se adresează crescătorilor de ovine, iar aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiții. Potrivit Ghidului aflat în consultare publică, lista beneficiarilor eligibili poate fi modificată înainte de forma finală.

Printre beneficiarii eligibili se numără persoane fizice și mai multe forme de organizare a exploatațiilor zootehnice. Lista include PFA-uri (Persoană Fizică Autorizată), întreprinderi individuale și familiale, SNC (societate în nume colectiv), SCS (societate în comandită simplă), SA (societate pe acțiune), SCA (societate în comandită pe acțiuni) și SRL (societate cu răspundere limitată), precum și societăți comerciale cu capital privat, societăți agricole și cooperative agricole. Sunt eligibile și centrele de colectare a animalelor autorizate de ANSVSA, cu cod CAEN 014, 015 sau 016, ca activitate principală sau secundară.

Ce condiții trebuie să urmeze solicitanții

Solicitantul trebuie să desfășoare activități economice într-una dintre formele de organizare prevăzute în Ghid. De asemenea, trebuie să acționeze în nume propriu și să demonstreze că dispune de surse financiare stabile și suficiente pentru implementarea proiectului.

Pot depune proiecte și solicitanții care au datorii către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), dacă le achită integral, inclusiv dobânzile și penalitățile, înainte de semnarea contractului de finanțare. Solicitanții trebuie, de asemenea, să respecte prevederile art. 15 din HG nr. 1570/2022, privind implementarea intervențiilor din Planul Strategic PAC 2023-2027.

Un beneficiar poate depune maximum două proiecte distincte, iar limita poate ajunge la trei dacă unul dintre proiecte vizează intervenția DR-19 pentru investiții neproductive la nivel de fermă. Pentru finanțare, proiectele trebuie să respecte condițiile de eligibilitate și regulile privind ajutoarele de stat sau de minimis. Nu este permisă dubla finanțare, iar solicitantul nu trebuie să obțină un avantaj necuvenit.

De asemenea, trebuie demonstrată cofinanțarea privată pentru proiecte, prin extras de cont sau contract de credit. Cheltuielile trebuie să respecte principiul rezonabilității costurilor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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