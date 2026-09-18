Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Oscar. Povestea impresionantă din spatele filmului „Green Lava”

Un film realizat cu participarea instituțiilor media ale Sfântului Scaun urmează să intre pentru prima dată în procesul de selecție pentru premiile Oscar.

„Green Lava” este un scurtmetraj documentar de 39 de minute despre Giacomo Mattivi, un tânăr italian care suferă de distrofie musculară Duchenne și care încearcă să își continue viața după moartea fratelui său, afectat de aceeași boală.

„Green Lava” va fi proiectat între 18 și 24 septembrie 2026, la Lumiere Music Hall din Beverly Hills, Los Angeles. După această serie de proiecții, echipa filmului urmează să finalizeze formalitățile pentru înscrierea producției în cursa pentru categoria cel mai bun scurtmetraj documentar.

Momentul este unul fără precedent, fiind prima dată când un film produs cu participarea Vaticanului intră în cursa pentru Premiile Academiei Americane de Film.

Cine este Giacomo, tânărul din „Green Lava”

Documentarul îl urmărește pe Giacomo Mattivi, un tânăr italian care trăiește cu distrofie musculară Duchenne, o afecțiune genetică progresivă. Giacomo și-a pierdut fratele, Mattia, care suferea de aceeași boală. Filmul urmărește modul în care tânărul se confruntă cu propriile limitări și cu pierderea fratelui, găsind sprijin în familie, comunitate și în natura din jurul său. Producția a fost filmată în spectaculosul peisaj al Dolomiților, în nordul Italiei.

Filmul este regizat de Lia Beltrami și Ali Aksu, iar compania Emotions to Generate Change l-a realizat în colaborare cu Vatican News, Radio Vaticana și Vatican Media.

„Povestea lui Giacomo merită să fie cunoscută de toată lumea”, a declarat Paolo Ruffini, prefectul Dicasterului pentru Comunicare al Vaticanului, referindu-se la intrarea filmului în procesul pentru Oscar.

Următoarea ediţie a premiilor Oscar va avea loc în 15 martie 2027.