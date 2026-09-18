Avertisment de la Autoritatea Electorală Permanentă. Ce spune șeful AEP despre alegerile anticipate

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, atrage atenția asupra pericolului de a nu se putea organiza un scrutin electoral din cauza legislației incomplete din domeniu și a dificultăților de organizare și logistică. El a dat două exemple, votul prin corespondență și votul din diaspora, care ar fi viciate de actualele prevederi legale, în eventualitatea unui scrutin electoral. ”S-ar putea să nu treacă guvernul” a atenționat Țuțuianu, referindu-se la nominalizarea lui Siegfried Mureșan și a insistat asupra finalizării reglementărilor pentru anticipate și pentru alegeri la termen care trebuie abrobate de Parlament.

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Votul prin corespondență și votul din Diaspora, viciate de actualele prevederi legale

”Sunt 2 riscuri, să nu respectăm termenul de 3 luni prevăzut de Constituție. Ar putea exista discuții privind exercitarea deplină a dreptului de vot. Cetățenii care pot vota prin corespondență, le-a îngustat opțiunea. Sunt dificultăți tehnice. Apoi e vorba de votul din Diaspora. Într-o lună MAE și AEP să identifice sedii, să găsim oameni să facă scrutinul și să alocăm bani. Dacă vom face numărul de secții ca în 2014, vor fi discuții despre limitarea votului celor din Diaspora. Treaba noastră e să spunem aceste lucruri. Ne-au contestat unii, chiar și un fost judecător CCR. Noi trebuie să pregătim toate scenariile care sunt posibile’‘, a declarat președintele AEP.

Șeful AEP: S-ar putea să nu treacă un guvern

‘‘S-ar putea să nu treacă un guvern. Mai departe, mingea e la președinte care poate face o nouă desemnare sau poate dizolva Parlamentul. Dincolo de moment, s-ar putea să avem un guvern și să nu avem nevoie de anticipate. Problema rămâne, trebuie să face reglementările pentru anticipate și pentru alegeri la termen. Trebuie să prevedem în lege că AEP organizează alegeri anticipate în primăriile în care sunt vacantate mandate. În ultimul an de mandat nu trebuie să mai facem alegeri, e o cheltuială inutilă, Putem avea idei, dar votul e la Parlament. Normal că trebuie să discutăm cu Parlamentul. Nu vrem ca legislația să fie trecută prin OG, ci să fie trecută prin Parlament”, a mai spus Țuțuianu.

Referitor la costurile unui scrutin electoral, președintele AEP a declarat că acestea se ridică la aproximativ 170-180 de milioane de euro.