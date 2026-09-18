Primarul PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, consideră că președintele partidului, Ilie Bolojan, alături de liderii din conducerea partidului l-au nominalizat pe Siegfried Mureșan „la mișto”, necrezând cu adevărat că președintele îl va desemna premier.

În opinia lui Petruț, Siegfried Mureșan nici măcar nu va ajunge la votul din Parlament. Dacă totuși va reuși, atunci va obține cel mai mic număr de voturi din istorie.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Primar PNL: O nominalizare făcută în bătaie de joc

Cât despre nominalizarea președintelui, care i-a luat pe mulți prin surprindere, edilul liberal apreciază că este vorba de o strategie a lui Nicușor Dan de a-i ironiza pe liderii de partide.

„Acum se dovedește că oamenii din conducerea centrală a PNL au făcut o nominalizare în bătaie de joc, la mișto și nici ei nu credeau în varianta Siegfried Mureșan. Ei nu au crezut că președintele nu-l va desemna, dar președintele l-a desemnat tocmai ca să arate cum își bat joc liderii de partid de țară.

Parlamentul trebuie să voteze un om credibil, predictibil și un om care să poată duce România mai departe. Să o scoată din situația în care suntem, într-o situație catastrofală. Cât despre alegerile anticipate, nici acolo să nu ne aruncăm foarte tare. Pentru că deja suntem într-o situație proastă. Nu s-au plătit salarii, spitalele nu mai au bani, avem nevoie de rectificare”, a declarat Vladimir Petruț, la Antena 3 CNN.

Grupul potrivnit lui Siegfried Mureșan domină în PNL

Primarul PNL susține că în partid există o polarizare mare. Astfel, mai mulți parlamentari liberali nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan. Aceștia formează majoritatea, spune Petruț.

„Acum, în PNL forțele sunt împărțite. Sunt oameni care sunt într-o tabără și îl susțin. Dar eu vă zic că mult mai mulți nu-l susțin, dar au preferat să stea în expectativă. Uitați-vă că deja avem o demisie a unui deputat din conducerea partidului, asta pentru că suntem ”foarte capabili”.

Eu am spus și o să spun în continuare: sunt mult mai mulți deputați și senatori care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă. Dar mulți dintre ei nu au fost vocali. Au preferat să stea mai în spate și vor vota în momentul ăsta susținerea. Nu trece Mureșan în Parlament. La fel cum spunea și Sorin Grindeanu, cel mai mic număr de voturi dacă va ajunge în Parlament. Dar părerea mea este că nu va ajunge”, a mai declarat Vladimir Petruț pentru sursa citată.