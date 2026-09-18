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Premoniția lui Crin Antonescu. Ce spunea fostul lider liberal încă din luna mai despre alianța USR-PNL și despre cine ar urmări să dețină toată puterea în statul român

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Criza politică declanșată după demiterea Guvernului Bolojan continuă, iar actuala alianță dintre PNL și USR pentru susținerea lui Siegfried Mureșan readuce în atenție declarațiile făcute în luna mai de Crin Antonescu. Fostul lider al PNL acuza atunci că USR și aripa Bolojan din PNL au pornit pe o cale care ar putea duce la concentrarea puterii în statul român. Antonescu declara că USR s-a poziționat, în diverse momente, de partea pe care a considerat-o favorabilă, explicând că formațiunea s-a asociat inițial cu Elena Lasconi în campania electorală, apoi cu Nicușor Dan, iar acum cu Ilie Bolojan.

La 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după două desemnări care nu au dus la formarea unui Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan l-a nominalizat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, susținut de PNL, USR și UDMR,

Ce spunea Crin Antonescu despre alianța USR-PNL

În luna mai, pe fondul crizei politice de după moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD, Crin Antonescu critica modul în care USR s-a raportat succesiv la Elena Lasconi, Nicușor Dan și, ulterior, la Ilie Bolojan. Fostul lider liberal susținea că partidul, care obținuse aproximativ 7-8% la alegerile locale și europarlamentare din 2024, s-a sprijinit succesiv pe candidați sau lideri cu o susținere electorală mai mare.

„Deocamndată să nu discutăm despre suspendare și să constatăm un lucru. La alegerile locale sau europarlamentare în 2024, USR a luat vreo 8%, 7-8%, după care a căutat-o grabnic pe supervedeta primăriță de Câmpulung, Elena Lasconi. Au pus-o, femeia a făcut un scor excepțional, au stat, ca să zic așa, pe spinarea ei”, declara Antonescu.

„La reluarea alegerilor, după ce au investit-o candidat din nou, cum era și normal, că intrase în turul doi, au trădat-o, au omorât-o în timpul cursei și l-au parazitat pe Nicușor Dan, care avea drumul lui și susținătorii lui”, mai spunea fostul lider al PNL.

Antonescu: USR s-a mutat „ca parazit” lângă Bolojan

Crin Antonescu susținea atunci că, ulterior, USR s-a îndepărtat și de Nicușor Dan și s-a apropiat de Ilie Bolojan.

„Iar acum, din diverse motive pe care putem să le analizăm, l-au lăsat și pe Nicușor Dan deoparte și s-au mutat ca paraziți foarte periculoși la o nouă gazdă, care e Bolojan”, afirma Antonescu.

Fostul lider liberal includea atât USR, cât și tabăra lui Bolojan în ceea ce el descria drept o zonă politică progresistă și susținea că apropierea dintre cele două formațiuni ar putea avea consecințe inclusiv asupra PNL.

Aici noi vorbim de progresism, de noua stângă, de haștagiști. Asta este Bolojan, ăsta este USR-ul. Și merg împreună, acum, până la capăt, după părerea mea până la capătul PNL-ului, pentru că s-ar putea să fie până la urmă și o chestiune sănătoasă, pentru că până la urmă lucrurile se nasc și mor când nu mai sunt de folos”, spunea Antonescu.

„Au pornit pe o cale de a deține toată puterea în statul român”

Cea mai dură acuzație făcută atunci de Crin Antonescu viza concentrarea puterii politice. Antonescu critica inclusiv faptul că USR, deși avea un scor electoral mai mic decât celelalte partide din combinația politică, a ajuns să revendice ministere importante.

„Eu sunt absolut convins că acești oameni au pornit pe o cale care este evidentă acum, de a deține toată puterea în statul român”, declara fostul lider al PNL.

În aceeași intervenție, acesta îl acuza pe Ilie Bolojan că adoptă un ton și o atitudine de șef al statului, deși funcția era ocupată de Nicușor Dan.

Așa cum domnul Bolojan, foarte bine ați remarcat, face abstracție de președinte, vorbește deja ca și cum ar fi președinte. Nu discut ce vorbește, eu vorbesc de ton și de atitudine”, afirma Antonescu.

PNL și USR îl susțin acum pe Siegfried Mureșan

La patru luni de la aceste declarații, PNL și USR susțin împreună nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Dominic Fritz a declarat joi că USR își menține propunerea pentru Mureșan și că partidul este deschis să discute și o altă nominalizare dacă președintele ar opta pentru aceasta. Ilie Bolojan a salutat desemnarea lui Mureșan, afirmând că aceasta asigură continuarea unei guvernări „reformiste, responsabile şi ferm proeuropene”.

Siegfried Mureșan, în fața unui examen dificil / Foto – Mediafax

În același timp, majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea noului Guvern nu este conturată. AUR a anunțat că nu va vota un Executiv condus de Mureșan, iar PSD nu susține în prezent formula propusă de PNL și USR. Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea făcută de Nicușor Dan. El are, potrivit procedurii constituționale, la dispoziție un termen de 10 zile pentru formarea Guvernului și prezentarea programului și a listei cabinetului în Parlament.

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