Fostul premier al Malaeziei, Najib Razak, condamnat pentru rolul său în scandalul de corupție 1MDB, va putea executa restul pedepsei în arest la domiciliu. Regele Malaeziei, Sultan Ibrahim, i-a acordat „grațiere condiționată”, după ce Najib a cerut în repetate rânduri clemență.

Decizia a fost anunțată vineri de departamentul juridic al premierului Anwar Ibrahim. Potrivit avocaților lui Najib citați de The Wall Street Journal, regele i-a permis fostului premier să execute restul pedepsei de șase ani în arest la domiciliu, până la 23 august 2028.

Grațierea este însă condiționată de plata unei sume de 50 de milioane de ringgiți malaezieni, echivalentul a aproximativ 10,7 milioane de euro.

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Najib Razak execută o pedeapsă pentru scandalul 1MDB

Najib, în vârstă de 73 de ani, execută în prezent o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru rolul său în scandalul 1MDB, unul dintre cele mai mari cazuri de corupție din istoria Malaeziei.

1MDB, prescurtarea de la 1Malaysia Development Berhad, era un fond de investiții de stat înființat în perioada în care Najib era premier, funcție pe care a ocupat-o între 2009 și 2018.

În 2020, Najib a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere, încălcarea penală a încrederii și spălare de bani. Cazul viza 10,3 milioane de dolari care au ajuns în conturile sale bancare. El a început executarea pedepsei în 2022.

Ulterior, în 2024, pedeapsa a fost redusă la șase ani, iar amenda a fost micșorată.

O nouă condamnare, de 15 ani

Într-un dosar separat, Najib a fost condamnat în decembrie 2025 pentru abuz de putere și spălare de bani. Procurorii l-au acuzat că a deturnat aproape 569 de milioane de dolari din fondurile 1MDB.

Pentru această faptă, fostul premier a primit o pedeapsă suplimentară de 15 ani de închisoare și o amendă de 2,8 miliarde de dolari. Noua pedeapsă ar urma să fie executată după încheierea celei actuale.

Najib contestă condamnarea.

Deocamdată, nu este clar dacă grațierea regală anunțată vineri se aplică și în cazul celei de-a doua condamnări.

Nu este prima reducere a pedepsei

Najib a mai beneficiat de clemență regală. În 2024, în timpul domniei regelui anterior, pedeapsa sa inițială de 12 ani a fost redusă la șase ani, iar amenda a fost, de asemenea, diminuată.

La acel moment, fostul premier a încercat să obțină permisiunea de a executa pedeapsa în arest la domiciliu, însă solicitarea nu a fost aprobată.

Echipa sa juridică nu a comentat deocamdată decizia de vineri și nu este clar când va fi transferat Najib Razak din închisoare în arest la domiciliu.

Scandalul 1MDB a zguduit politica din Malaezia

Anchetatorii susțin că din fondurile 1MDB au fost deturnate și spălate cel puțin 4,5 miliarde de dolari. Banii ar fi fost furați de oficiali de rang înalt și persoane apropiate de Najib.

Fostul premier a negat în mod constant acuzațiile și a susținut că a fost transformat în țap ispășitor.

Scandalul a provocat o puternică reacție în Malaezia și a contribuit la înfrângerea electorală din 2018 a partidului lui Najib, Organizația Națională a Malaezienilor Uniți (UMNO). Formațiunea a condus țara timp de zeci de ani, încă de la obținerea independenței față de Marea Britanie, în 1957.

Najib provine dintr-o familie politică influentă și a păstrat o importantă influență în politica malaeziană. Decizia de a-i permite să execute restul pedepsei la domiciliu a readus în discuție și problema egalității în fața legii.