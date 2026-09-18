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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 18 septembrie, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 18 septembrie, de la ora 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre situația devastatoare a țării la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Jurnalistul Robert Turcescu dă detalii despre criza politică în care ne aflăm de peste 130 de zile. Culmea democrației! Președintele preia rolul Guvernului? Ce se întâmplă în spatele ușilor închise?

Tot la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu vorbește despre violențele de la protestele oierilor. Cui a folosit acest scenariu? Dezvăluiri de culise, pretext politic pentru amânarea unor decizii?

Fostul ministru al Energiei și prim-vicepreședinte al PSD Bogdan Ivan, face dezvăluiri despre interimatul veșnic, metoda prin care au predat țara. După criza energiei electrice vine și cea a gazelor.

Reprezentanții partidelor politice au analizat soarta noului Guvern. Cine i-a luat locul lui Ilie Bolojan? Nicușor Dan a rostit și un nume de premier desemnat: Siegfried Mureșan! Surpriză? Strategie? Desemnare ca să treacă sau ca să nu treacă? Dacă nu trece, mai face o desemnare sau mergem la anticipate? Cine mai știe…?

Toate momentele importante ale săptămânii 14-17 septembrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.

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