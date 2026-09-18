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Dominic Fritz îi sfidează pe jurnaliștii din Parlament, atunci când este întrebat despre premierul desemnat, Siegfried Mureșan

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Președintele USR nu a vrut să stea de vorbă cu reprezentanții presei de la Parlament și a spus că va ieși la un moment dat la declarații. Jurnaliștii l-au chestionat în legătură cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim- ministru, propunere cu care chiar USR a mers ieri la consultările de la Palatul Cotroceni. ”Ați fost surprinși de desemnarea președintelui? Ce ati discutat în ședință la USR? Cum se poate să fiți luat prin surprindere de o asemenea nominalizare?”, au fost întrebările la care ziariștii nu au primit niciun răspuns de la Dominic Fritz.

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Tăcere totală și doar o promisiune aruncată ziariștilor că va ieși cu declarații, fără să și precizeze când, a fost atitudinea afișată de președintele USR, pe holurile Parlamentului. Toate întrebările adresate de jurnaliști au rămas fără răspuns, în timp ce se grăbea să intre într-una din camerele legislativului.

Liderul USR, Dominic Fritz, a reacționat la aproximativ patru ore după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan candidat pentru funcția de premier. Președintele USR a fost ultimul lider din coaliția PNL-USR-UDMR care a reacționat public după nominalizarea făcută de șeful statului. Fritz afirmă că Mureşan este premierul de care România are nevoie, iar USR va fi alături de el pentru a găsi susţinere parlamentară pentru învestire.

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