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Alexandru Rogobete spune că îl îngrijorează numirea lui Siegfried Mureșan ca premier și critică intenția sa de a continua reformele Guvernului Bolojan

Alexandru Rogobete spune că îl îngrijorează numirea lui Siegfried Mureșan ca premier și critică intenția sa de a continua reformele Guvernului Bolojan
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Alexandru Rogobete spune, într-o postare pe Facebook, că îl îngrijorează direcția anunțată de Nicușor Dan pentru viitorul Guvern. De asemenea, critică intenția premierului desemnat, Siegfried Mureșan, de a continua reformele Guvernului Bolojan. 

Alexandru Rogobete critică direcția anunțată pentru viitorul Guvern și susține că Siegfried Mureșan vrea continuarea reformelor Guvernului Bolojan. Rogobete afirmă că, până acum, nu au fost făcute reforme, ci doar tăieri pe care le consideră lipsite de viziune.

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Mesajul lui Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

„Mă îngrijorează direcția anunțată pentru viitorul Guvern”

El dă ca exemplu sistemul sanitar, unde spune că presiunea financiară afectează aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare și finanțarea serviciilor esențiale.

„Mă îngrijorează direcția anunțată pentru viitorul Guvern. Mă îngrijorează dubla măsură a lui Bolojan!

Siegfried Mureșan a spus foarte clar că își dorește un Guvern care să „continue reformele Guvernului Bolojan”.

Aici este problema: care reforme trebuie continuate? Până acum nu s-a făcut nicio reformă, doar s-a taiat fără cap și fără viziune! Nu există niciun exemplu concret de reformă, doar minciuni și dezinformare!

Am criticat în ultimele luni tocmai politica tăierilor aplicate fără suficientă diferențiere între domenii și fără să se țină cont de funcționarea sistemelor critice.

În sănătate vedem consecințele presiunii financiare: spitale care ajung să rezolve în ultimul moment probleme legate de medicamente, materiale sanitare, substanțe de contrast sau finanțarea serviciilor esențiale”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Cum definește Alexandru Rogobete o „reformă adevărată”

În continuare, Alexandru Rogobete susține că țara are nevoie de „altceva”, făcând referire la investiții, dezvoltarea industriei, capital privat și parteneriate public-private. El spune că disciplina bugetară nu trebuie să însemne doar reduceri de cheltuieli. În opinia sa, reforma trebuie să ducă la dezvoltare, eficiență și servicii publice mai bune. În final, fostul ministru al Sănătății afirmă că România trebuie să producă și să atragă mai mult și să investească mai bine.

„România are nevoie de altceva: investiții, absorbția de investiții pentru modernizare, capital privat, dezvoltarea industriei, parteneriate public-private și finanțarea predictibilă a sistemelor critice.

Avem nevoie de disciplină bugetară, evident. Dar disciplina bugetară nu poate însemna doar să tai. Reforma adevărată trebuie să producă dezvoltare, eficiență și servicii publice mai bune.

România nu trebuie doar să cheltuiască mai puțin. România trebuie să producă mai mult, să atragă mai mult și să investească mai bine.

Aceasta este discuția reală despre viitorul Guvern: în ce direcție merge România.

Cred într-o Românie care se modernizează și care folosește toate resursele pe care le are pentru economie și pentru oameni”, a mai scris Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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