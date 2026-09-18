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Toni Neacșu explică de ce este posibil ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan după 2 octombrie, când e așteptat raportul Standard&Poor’s

Toni Neacșu explică de ce este posibil ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan după 2 octombrie, când e așteptat raportul Standard&Poor's
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Avocatul Toni Neacșu
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Toni Neacșu explică, într-o postare pe Facebook, de ce este posibil ca Parlamentul să voteze investirea Guvernului Siegfried Mureșan după 2 octombrie, când e așteptat raportul Standard&Poor’s. Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică modul în care au fost purtate consultările pentru formarea Guvernului după 5 mai, precum și desemnarea lui Mureșan.

Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză întârzieri și încălcări ale limitelor constituționale. Toni Neacșu invocă perioada de funcționare a Guvernului demis, durata mandatelor interimare și hotărârile de Guvern contestate în instanță. De altfel, el critică și desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

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Mesajul lui Toni Neacșu (part I). Foto: Facebook.

„Sub Nicușor Dan asistăm la tot felul de premiere ale practicii constituționale în România de după 1989. Premiere triste, îndoielnice, chiar șocante unele, care pun sub o mare presiune mecanismele unei democrații funcționale.

Tot procesul de consultare cu partidele de după căderea Guvernului din 5 mai a fost o improvizație care a forțat grav limitele Constituției, plecând de la nedesemnarea unui candidat imediat după consultări (timp de 87 de zile), organizarea unor consultări neurmate de nici o desemnare și până la desemnarea arbitrară a unui candidat în afara oricăror consultări formale (Adrian Veștea).

Recorduri negative, rușinoase pentru sănătatea democrației, mai există:

  • cea mai lungă perioadă de funcționare a unui Guvern demis (137 zile și continuă)
  • cea mai lungă perioadă de rămânere în funcție a unor miniștri interimari peste durata maximă de 45 de zile permisă de Constituție (101 zile și continuă).
  • cele mai multe Hotărâri emise de Guvern cu încălcarea limitelor constituționale ale competenței sale (35 și continuă, din care doar 11 suspendate de justiție până acum).

La premierele rușinoase, oricum rizibile, se adaugă și jenanta desemnare drept candidat a lui Siegrfried Mureșan de ieri”, a notat Toni Neacșu pe Facebook.

Toni Neacșu explică de ce Guvernul Mureșan ar putea fi votat după 2 octombrie, când este așteptat raportul Standard&Poor’s

Toni Neacșu susține că decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan nu fusese încă publicat în Monitorul Oficial, până la ora la care scria mesajul. Potrivit acestuia, desemnarea va produce efecte după publicare, iar termenul de 10 zile pentru formarea Guvernului va debuta atunci. Avocatul estimează că Siegfried Mureșan ar avea timp până pe 27 septembrie să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. De asemenea, avocatul mai precizează că, teoretic, Parlamentul poate vota cu privire la Guvernul Siegfried Mureșan după data de 2 octombrie, când e așteptat raportul S&P.

„În absolut toate cazurile de până acum decretul prezidențial prin care se formalizează desemnarea a aparut în Monitorul Oficial chiar în ziua desemnării. Indiferent cât de târziu s-a facut prezentarea publică, la scurt timp decretul a și fost publicat (de exemplu Florin Cîțu a fost anunțat la 7 seara, iar până la 22 decretul era și publicat).

Până la ora la care scriu eu acum decretul prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan încă nu e publicat în Monitorul Oficial.

Din acest punct de vedere desemnarea încă nu are caracter oficial, va produce efecte exclusiv după această publicare.

Nu este o întâmplare pentru că decretele președintelui se publică cu prioritate și practic instant în Monitorul Oficial, iar de la data conferinței de presă de ieri au mai apărut 3 numere din acesta.

Cum Nicușor Dan este plecat din țară, probabil că decretul e semnat de ieri (deși pe site-ul președinției nu apare asta) și doar a întârziat publicarea lui.

Bineînțeles că data desemnării constituționale, care va marca și începutul celor 10 zile în care trebuie constituit guvernul, nu este ziua de ieri ci ziua publicării decretului, adică probabil astăzi.

Asta înseamnă că Siegfried Mureșan mai câștigă o zi pentru a-și încropi propunerea de guvern, ultima zi în care va trebui sa se adreseze Parlamentului fiind duminica 27 septembrie 2026.

După ce Siegfried Mureșan își înregistrează la Parlament lista de miniștri propuși și programul de guvernare, solicitând votul de învestitură, acesta poate în principiu să organizeze ședința de vot oricând în următoarele 15 zile.

Deci, pur teoretic, Parlamentul poate vota cu privire la Guvernul Siegfried Mureșan după data de 2 octombrie, când e așteptat raportul S&P”, a mai scris Toni Neacșu.

Mesajul lui Toni Neacșu (part II). Foto: Facebook.

Sursă foto: Facebook, arhivă

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