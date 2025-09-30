Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi sprijinul financiar de 400 lei. Este vorba de a doua tranşă din ajutorul unic de 800 lei acordat în acest an de Guvern.

”2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă”, anunţă ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.

Oficialul consideră că deși este vorba de o sumă modestă, ea e foarte utilă în contextul anotimpului rece, fiind o măsură de protecție socială.

”Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret, în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, completează ministrul Muncii.

Guvernul Ciolacu a decis acordarea unui sprijin financiar unic de 800 lei

În luna martie, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 800 de lei pentru toți pensionarii cu venituri mici. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, arăta la acel moment că ajutorul se va acorda în două tranşe, în luna aprilie şi decembrie. De el beneficiază toți pensionarii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu suma de 2.574 lei.

