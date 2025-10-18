Prima pagină » Actualitate » Vești bune, încă un lot din autostrada Ploiești – Buzău va fi gata la final de noiembrie

18 oct. 2025, 16:26, Actualitate
Vești bune pentru cei care tranzitează Ploiești-Buzău. Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a precizat faptul că ritmul de lucru este unul bun pentru lotul trei al autostrăzii.

Se lucrează de zor pentru lotul trei (Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău. Lotul 2 Mizil – Pietroasele a fost dat în circulație vineri, 17 octombrie, iar finalizarea celui de-al treilea urmează să aibă loc la finalul lunii noiembrie, potrivit lui Cristian Pistol.

Proiectul a fost realizat de Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC, are o valoare de 1,249 miliarde lei (fără TVA) şi beneficiază de finanțare prin Programul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR).

Asocierea de constructori turci Nurol – Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă, este de 85%.

În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani.

Contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR”, a precizat Cristian Pistol pe Facebook.

Autostrada Ploiești–Buzău este împărțită în trei loturi:

– Dumbrava–Mizil (21 km), valoare 1,468 miliarde lei,

– Mizil–Pietroasele (28,35 km), valoare 1,25 miliarde lei,

– Pietroasele–Municipiul Buzău (13,9 km), valoare 1,09 miliarde lei.

