Prima pagină » Actualitate » CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari

CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari

Luiza Dobrescu
14 oct. 2025, 10:28, Actualitate
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a lansat licitație pentru achiziționarea a 70.000 de metri liniari de parapete pe rulouri. Contractul se ridică la suma de 350 de milioane de lei. 

Trei firme au depus oferte pentru achiziția, transportul și montarea parapetelor pe rulouri, un sistem de siguranță pentru aproximativ 70 de kilometri de Drumuri Naționale și autostrăzi (bretelele autostrăzilor), scriu cei de la Economedia.ro. 

Contractul are o durată de 48 de luni și s-au înscris trei firme românești: Delta Bloc, MBS Group și Central Board of Smart Consultants, potrivit datelor consultate Economedia.

„Parapetele pe rulouri este un sistem de protecție inovativ conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu leziuni mortale, datorită capacității acestora de dispersare a energiilor în lungul parapetelui, cu ajutorul rolelor. Vehiculele care intră în contact cu acest sistem de protecție sunt redirecționate înapoi pe calea de rulare, fiind astfel evitată părăsirea suprafeței carosabile. Caracteristicile tehnice au permis sistemului de protecție să obțină rezultate pozitive deosebite în crash – teste de siguranță rutieră, performanțele superioare fiind datorate elementelor avansate de design și siguranță”, nota Compania de Drumuri la montarea sistemului importat din Coreea de Sud.

Este nevoie de 70.063 ml de parapet, cu piese de rezervă în cuantum de 5% din valoarea totală a produselor în caz de evenimente rutiere, care va fi montat, de furnizor, pe drumurile din administrarea C.N.A.I.R.-S.A.

Montarea acestor dispozitive este în acord cu directivele europene aferente perioadei 2022-2030, ca parte din planul de reducere a victimelor accidentelor rutiere, cu 50%, spun cei de la CNAIR.

În contract, este prevăzută o lungime minimă de 30.152 metri liniari, respectiv maxim 70.063 metri liniari, iar prețul ofertei reprezintă 60% din punctaj.

Garanția este de 48 de luni. În urma contractului, furnizorul va livra sistemul de parapete pe rulouri către toate cele opt Direcții Regionale de Drumuri și Poduri (49 de Secții Drumuri Naționale), mai scriu cei de la Economedia.ro. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sorin Grindeanu publică PRIMELE imagini cu deschiderea circulației pe DN69A. CNAIR: „Un acces mai rapid între autostradă (A1) și Municipiul Timișoara”

SURSE: CNAIR execută scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila

Citește și

EXTERNE Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
10:17
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
ANALIZA de 10 Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns
10:00
Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns
ACTUALITATE Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
09:45
Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
Gândul de Vreme Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
09:30
Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington
09:27
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Rețeta perfectă de paste le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel
ACTUALITATE Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
10:30
Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
EXTERNE Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
10:05
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
10:01
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
HOROSCOP TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
09:41
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
ACTUALITATE Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
09:20
Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
POLITICĂ Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”
09:19
Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”