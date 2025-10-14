CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a lansat licitație pentru achiziționarea a 70.000 de metri liniari de parapete pe rulouri. Contractul se ridică la suma de 350 de milioane de lei.

Trei firme au depus oferte pentru achiziția, transportul și montarea parapetelor pe rulouri, un sistem de siguranță pentru aproximativ 70 de kilometri de Drumuri Naționale și autostrăzi (bretelele autostrăzilor), scriu cei de la Economedia.ro.

Contractul are o durată de 48 de luni și s-au înscris trei firme românești: Delta Bloc, MBS Group și Central Board of Smart Consultants, potrivit datelor consultate Economedia.

„Parapetele pe rulouri este un sistem de protecție inovativ conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu leziuni mortale, datorită capacității acestora de dispersare a energiilor în lungul parapetelui, cu ajutorul rolelor. Vehiculele care intră în contact cu acest sistem de protecție sunt redirecționate înapoi pe calea de rulare, fiind astfel evitată părăsirea suprafeței carosabile. Caracteristicile tehnice au permis sistemului de protecție să obțină rezultate pozitive deosebite în crash – teste de siguranță rutieră, performanțele superioare fiind datorate elementelor avansate de design și siguranță”, nota Compania de Drumuri la montarea sistemului importat din Coreea de Sud.

Este nevoie de 70.063 ml de parapet, cu piese de rezervă în cuantum de 5% din valoarea totală a produselor în caz de evenimente rutiere, care va fi montat, de furnizor, pe drumurile din administrarea C.N.A.I.R.-S.A.

Montarea acestor dispozitive este în acord cu directivele europene aferente perioadei 2022-2030, ca parte din planul de reducere a victimelor accidentelor rutiere, cu 50%, spun cei de la CNAIR.

În contract, este prevăzută o lungime minimă de 30.152 metri liniari, respectiv maxim 70.063 metri liniari, iar prețul ofertei reprezintă 60% din punctaj.

Garanția este de 48 de luni. În urma contractului, furnizorul va livra sistemul de parapete pe rulouri către toate cele opt Direcții Regionale de Drumuri și Poduri (49 de Secții Drumuri Naționale), mai scriu cei de la Economedia.ro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sorin Grindeanu publică PRIMELE imagini cu deschiderea circulației pe DN69A. CNAIR: „Un acces mai rapid între autostradă (A1) și Municipiul Timișoara”

SURSE: CNAIR execută scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila