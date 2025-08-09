Vești triste despre Nina Iliescu, la doar câteva zile după moartea lui Ion Iliescu. Ce refuză fosta Primă Doamnă a României

Apar vești triste despre Nina Iliescu, văduva lui Ion Iliescu, la puține zile după înmormântarea fostului șef de stat.

Nina Iliescu are serioase probleme de sănătate, însă, refuză să meargă la spital. De asemenea, fosta Primă Doamnă este extrem de abătută, și pare să nu-i mai pese de problemele de sănătate pe care le are.

În vârstă de 95 de ani, văduva lui Ion Iliescu ar avea amețeli și nu se poate deplasa, scrie romaniatv.net.

Nina Iliescu: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”

Nina Iliescu, 95 de ani, nu a participat la funeraliile soțului ei, însă a transmis joi un mesaj chiar pe blogul lui Ion Iliescu. „În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, a scris fosta prima doamnă.

Nina Iliescu a mai mulțumit și medicilor care l-au îngrijit pe fostul președinte

„Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, este mesajul Ninei.