Nina Iliescu, PRIMUL mesaj public: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”

Nina Iliescu, 95 de ani, nu a participat la funeraliile soțului ei, însă a transmis joi un mesaj chiar pe blogul lui Ion Iliescu. „În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, a scris fosta prima doamnă.

Nina Iliescu a mai mulțumit și medicilor care l-au îngrijit pe fostul președinte.

„Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”.

Fosta prima doamnă a declarat că este recunoscătoare „tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu”.

„Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a mai precizat Nina Iliescu.

