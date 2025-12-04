Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”

Vicepremierul Tánczos Barna, şi fost ministru al Mediului, constată cu tristeţe că toată criza apei potabile, din Prahova şi Dâmboviţa, a fost generată de faptul că ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”.

Oficialul Guvernului a mai spus, miercuri, la TVR Info, că este important ca vinovaţii să suporte consecinţele şi să plece din funcţii, iar asumarea ar trebui să fie una şi la nivel politic.

”Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă. Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni”, a declarat Tanczos Barna la TVR Info.

Prioritatea rămâne furnizarea apei pentru populaţie, mai spune Tanczos Barna.

”Deci acolo, în primul şi în primul rând, ei trebuie acum să facă tot posibilul să furnizeze apă. Pentru că oamenii de acolo nu sunt interesaţi nici de certuri de politice, nici până la urmă de cine este schimbat sau nu este schimbat. Acolo, prioritatea numărul unu este asigurarea apei pentru a reporni sistemele de furnizare”, declară el.

Vicepremierul propune ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele. Acesta a amintit şi de dezastrul de la Praid.

”Ceva similar s-a întâmplat şi la ”Apele Române, şi la ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A – n.r,), la aceste două companii care au fost responsabile pentru furnizarea apei potabile în acea regiune şi nu se gândeşte niciunul să-şi dea demisia. Încep să acuze în fel şi chip alte instituţii, să arunce vina unul pe celălalt şi să ne creeze o impresie în ce timp ce începem noi să ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem vinovaţi, cei care n-am avut nicio legătură cu deciziile tehnice. În al doilea rând, nu putem să rămânem un stat unde greşelile la acest nivel rămân fără repercusiuni şi fără consecinţe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece şi va trebui să plece şi să suporte consecinţele. Este punctul numărul doi”, a mai spus Tanczos Barna.

Soluţiile propuse de fostul ministru al Mediului

Vicepremierul consideră necesară crearea unei structuri de furnizare a apei similară celor din celelalte judeţe, dar unde să fie aduşi specialişti.

”Trei. Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată acea structură de furnizare de apă similar cu celelalte judeţe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române şi celelalte companii. Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din judeţ, cum este Hidro Prahova sau parcă aşa se numeşte cealaltă companie, aceleaşi reguli ca în celelalte judeţe şi să gestioneze prin Consiliul Judeţean sau Consiliul Judeţean, prin această companie regională, problemele. N-are ce să caute la o companie naţională o companie de furnizare de apă. Când nu există nicio situaţie de genul acesta în alte judeţe”.

Iar politicul, în loc să rezolve, mai mult încurcă, atunci când aruncă vina unul în ograda celuilalt, mai crede vicepremierul Barna.

”În a patrulea rând, cred. Cearta politică, acum, nu ajută. Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă. Suntem într-o perioadă de campanie electorală, cert. Mai sunt trei, patru zile şi se termină şi o să avem iarăşi linişte patru ani de zile, fără campanie electorală şi fără alegeri, dar nu ajută. Aceste acuzaţii reciproce nu rezolvă situaţia şi problema. Pe partea de energie, lucrurile s-au clarificat foarte repede. Acolo intervenţiile au fost imediate, prompte, soluţionate de domnul ministru Ivan şi lucrurile acolo măcar sunt sub control şi intră în normalitate”, a mai spus Tanczos Barna.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

