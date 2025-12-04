Prima pagină » Actualitate » Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”

Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”

Luiza Dobrescu
04 dec. 2025, 07:56, Actualitate
Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”

Vicepremierul Tánczos Barna, şi fost ministru al Mediului, constată cu tristeţe că toată criza apei potabile, din Prahova şi Dâmboviţa, a fost generată de faptul că ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”.

Oficialul Guvernului a mai spus, miercuri, la TVR Info, că este important ca vinovaţii să suporte consecinţele şi să plece din funcţii, iar asumarea ar trebui să fie una şi la nivel politic.

”Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă.

Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni”, a declarat Tanczos Barna la TVR Info.

Prioritatea rămâne furnizarea apei pentru populaţie, mai spune Tanczos Barna.

”Deci acolo, în primul şi în primul rând, ei trebuie acum să facă tot posibilul să furnizeze apă. Pentru că oamenii de acolo nu sunt interesaţi nici de certuri de politice, nici până la urmă de cine este schimbat sau nu este schimbat. Acolo, prioritatea numărul unu este asigurarea apei pentru a reporni sistemele de furnizare”, declară el.

Vicepremierul propune ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele. Acesta a amintit şi de dezastrul de la Praid.

”Ceva similar s-a întâmplat şi la ”Apele Române, şi la ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A – n.r,), la aceste două companii care au fost responsabile pentru furnizarea apei potabile în acea regiune şi nu se gândeşte niciunul să-şi dea demisia. Încep să acuze în fel şi chip alte instituţii, să arunce vina unul pe celălalt şi să ne creeze o impresie în ce timp ce începem noi să ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem vinovaţi, cei care n-am avut nicio legătură cu deciziile tehnice. 

În al doilea rând, nu putem să rămânem un stat unde greşelile la acest nivel rămân fără repercusiuni şi fără consecinţe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece şi va trebui să plece şi să suporte consecinţele. Este punctul numărul doi”, a mai spus Tanczos Barna.

Soluţiile propuse de fostul ministru al Mediului

Vicepremierul consideră necesară crearea unei structuri de furnizare a apei similară celor din celelalte judeţe, dar unde să fie aduşi specialişti.

”Trei. Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată acea structură de furnizare de apă similar cu celelalte judeţe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române şi celelalte companii. Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din judeţ, cum este Hidro Prahova sau parcă aşa se numeşte cealaltă companie, aceleaşi reguli ca în celelalte judeţe şi să gestioneze prin Consiliul Judeţean sau Consiliul Judeţean, prin această companie regională, problemele. N-are ce să caute la o companie naţională o companie de furnizare de apă. Când nu există nicio situaţie de genul acesta în alte judeţe”. 

Iar politicul, în loc să rezolve, mai mult încurcă, atunci când aruncă vina unul în ograda celuilalt, mai crede vicepremierul Barna.

”În a patrulea rând, cred. Cearta politică, acum, nu ajută. Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă. Suntem într-o perioadă de campanie electorală, cert. Mai sunt trei, patru zile şi se termină şi o să avem iarăşi linişte patru ani de zile, fără campanie electorală şi fără alegeri, dar nu ajută. Aceste acuzaţii reciproce nu rezolvă situaţia şi problema. Pe partea de energie, lucrurile s-au clarificat foarte repede. Acolo intervenţiile au fost imediate, prompte, soluţionate de domnul ministru Ivan şi lucrurile acolo măcar sunt sub control şi intră în normalitate”, a mai spus Tanczos Barna.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol

Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă”
08:21
De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă”
ULTIMA ORĂ Ministerul Mediului neagă că ar fi ştiut de riscul opririi alimentării cu apă: „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi”
08:11
Ministerul Mediului neagă că ar fi ştiut de riscul opririi alimentării cu apă: „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi”
SPORT Gigi Becali, de neoprit după UTA – FCSB 3-0. „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi! Nu înțeleg nebunia asta”
07:37
Gigi Becali, de neoprit după UTA – FCSB 3-0. „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi! Nu înțeleg nebunia asta”
ACTUALITATE 4 Decembrie, calendarul zilei: Jeff Bridges împlinește 76 de ani, Marisa Tomei 61. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulgă Codul Penal
07:15
4 Decembrie, calendarul zilei: Jeff Bridges împlinește 76 de ani, Marisa Tomei 61. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulgă Codul Penal
CONTROVERSĂ Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol
05:00
Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol
METEO Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
03:00
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Mediafax
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a avizat favorabil propunerea
Mediafax
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua Națională. Are o colecție impresionantă de pălării
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Premieră în transportul feroviar din România
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Nu există niciun sector din București fără ghetou”
08:30
Anca Alexandrescu: „Nu există niciun sector din București fără ghetou”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere”
08:00
Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Agricultura românească a fost omorâtă de importurile din Ucraina”
07:00
Gigi Nețoiu: „Agricultura românească a fost omorâtă de importurile din Ucraina”
JUSTIȚIE Medicul care a oferit lui Matthew Perry ketamină înainte de decesul său fatal a fost condamnat la 30 de luni în închisoare
06:16
Medicul care a oferit lui Matthew Perry ketamină înainte de decesul său fatal a fost condamnat la 30 de luni în închisoare
EXTERNE Putin se întâlnește cu Modi pentru a discuta despre petrol, arme și tarifele lui Trump
06:16
Putin se întâlnește cu Modi pentru a discuta despre petrol, arme și tarifele lui Trump
1 AN DE LA ANULARE 4 decembrie. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România
06:00
4 decembrie. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România

Cele mai noi