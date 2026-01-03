Prima pagină » Actualitate » Vicepreședintele Venezuelei nu se află în țară. Delcy Rodriguez este în Rusia, după capturarea lui Maduro

Vicepreședintele Venezuelei nu se află în țară. Delcy Rodriguez este în Rusia, după capturarea lui Maduro

După capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, apar detalii privind absența din țară și a celui de-al doilea om în stat. Potrivit Reuters, vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, în timp ce scena politică de la Caracas rămâne extrem de instabilă.

Delcy Rodriguez, plecată din Venezuela. Jorge Rodriguez a rămas la Caracas

Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă pentru Reuters patru surse familiarizate cu deplasările sale, după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni militare desfășurate pe teritoriul Venezuelei.

Fratele acesteia, Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, se află în continuare la Caracas, potrivit sursei citate. Delcy Rodriguez a apărut într-un mesaj audio difuzat de televiziunea de stat, în care a cerut dovezi că Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt în viață. În schimb, Jorge Rodriguez nu a mai apărut public după atac.

Ministerul rus de Externe a condamnat acțiunea Statelor Unite. În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest fapt provoacă o profundă îngrijorare și condamnare”, se arată în comunicatul MAE rus.

Trump: „Am urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca un show TV”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a urmărit în timp real operațiunea prin care liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane și a comparat desfășurarea raidului cu „un show de televiziune”. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu telefonic acordat Fox News.

Trump a spus că se afla într-o cameră din complexul său Mar-a-Lago, alături de mai multe persoane, inclusiv generali, și că a putut vedea „fiecare aspect” al operațiunii, descrisă drept „extrem de complexă”. Liderul american a lăudat „viteza” și „violența” intervenției și a susținut că militarii ar fi pătruns prin uși metalice pentru a-l scoate pe Maduro în câteva secunde”.

Capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, a fost anunțată anterior de Trump într-o postare pe Truth Social, în care a afirmat că cei doi au fost „capturați și scoși din țară” în urma unor lovituri „de amploare” asupra Venezuelei.

Cele mai noi