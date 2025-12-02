Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată

CV-ul lui Ionuţ Moşteanu a reprezentat un „cartof fierbinte” pentru fostul ministru al Apărării în scurtul său mandat. Un CV care a suscitat multe controverse și întrebări și care dovedeşte, pe zi ce trece, că studiile pe care spune că le are fostul ministru sunt contrazise de instituţiile unde spune că le-ar fi şi urmat. Ministerul Educației a răspuns la solicitarea Gândul cu privire la studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Concluzia cu privire la performanța academică a lui Ionuț Moșteanu? Pe informațiile transmise de Ministerul Educației, lui Ionuț Moșteanu i-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată.
„Potrivit datelor deținute de Ministerul Educației și Cercetării, domnul Liviu-Ionuț MOȘTEANU este absolventul Universității „Bioterra” din București – Facultatea de Management Agroturistic. Astfel, acesta a urmat studiile universitare de licență în baza Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1995-1999, promoția 1999, cu examen de finalizare susținut și promovat în septembrie 2015.
Totodată, vă precizăm faptul că, în conformitate cu datele existente în Registrul Matricol Unic din România, domnul Liviu-Ionuț MOȘTEANU a parcurs și finalizat studiile universitare de masterat la Universitatea din București – Facultatea de Filosofie, programul Filosofie, politică și economie / Philosophy, politics and economics, fără să susțină examenul de finalizare a studiilor, respectiv examenul de disertație”, precizează sursa citată.
Ionuț Moșteanu a demisionat pe data de 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. (Materialul integral AICI)
„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a precizat Moșteanu.
În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra.
Ziariștii de la Libertatea au publicat un articol din care reiese că, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. Astfel, în perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.
Pentru a ocupa astfel de demnităţi, Moşteanu ar fi trebuit să aibă studii superioare. Aşa că, a scris că ar fi absolvit o universitate privată pe care, ulterior, a făcut-o dispărută din CV. La rândul ei, universitatea afirmă că nu l-a avut pe Moșteanu student.
Pe site-ul companiei TAROM, a fost postat un CV în care scria că, pe vremea când era angajat la Ministerul Transporturilor, era absolvent al Universităţii Athenaeum, urmată între 1996-2000.
