Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată

CV-ul lui Ionuţ Moşteanu a reprezentat un „cartof fierbinte” pentru fostul ministru al Apărării în scurtul său mandat. Un CV care a suscitat multe controverse și întrebări și care dovedeşte, pe zi ce trece, că studiile pe care spune că le are fostul ministru sunt contrazise de instituţiile unde spune că le-ar fi şi urmat. Ministerul Educației a răspuns la solicitarea Gândul cu privire la studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Concluzia cu privire la performanța academică a lui Ionuț Moșteanu? Pe informațiile transmise de Ministerul Educației, lui Ionuț Moșteanu i-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată.

Ministerul Educației, detalii despre studiile universitare urmate de fostul ministru al Apărării

„Potrivit datelor deținute de Ministerul Educației și Cercetării, domnul Liviu-Ionuț MOȘTEANU este absolventul Universității „Bioterra” din București – Facultatea de Management Agroturistic. Astfel, acesta a urmat studiile universitare de licență în baza Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1995-1999, promoția 1999, cu examen de finalizare susținut și promovat în septembrie 2015.

Totodată, vă precizăm faptul că, în conformitate cu datele existente în Registrul Matricol Unic din România, domnul Liviu-Ionuț MOȘTEANU a parcurs și finalizat studiile universitare de masterat la Universitatea din București – Facultatea de Filosofie, programul Filosofie, politică și economie / Philosophy, politics and economics, fără să susțină examenul de finalizare a studiilor, respectiv examenul de disertație”, precizează sursa citată.

Ionuț Moșteanu, „doborât” de radarul studiilor din CV

Ionuț Moșteanu a demisionat pe data de 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. (Materialul integral AICI)

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a precizat Moșteanu.

Moşteanu, acuzat că şi-a falsificat studiile

În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra.

Ziariștii de la Libertatea au publicat un articol din care reiese că, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. Astfel, în perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.

Pentru a ocupa astfel de demnităţi, Moşteanu ar fi trebuit să aibă studii superioare. Aşa că, a scris că ar fi absolvit o universitate privată pe care, ulterior, a făcut-o dispărută din CV. La rândul ei, universitatea afirmă că nu l-a avut pe Moșteanu student.

Pe site-ul companiei TAROM, a fost postat un CV în care scria că, pe vremea când era angajat la Ministerul Transporturilor, era absolvent al Universităţii Athenaeum, urmată între 1996-2000.

În mai 2016, Moșteanu a fost numit secretar de stat în respectivul minister (decizia de numire nr. 199 din 31 mai 2016), funcție din care a fost eliberat la cerere în octombrie 2016. Ministrul demisionar a deținut și funcția de membru în CA al Administrației Porturilor Maritime Constanța și în CA al TAROM SA. Numirile acestea au fost făcute cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor de selecție ale noilor membri în conducerea acestor societăți.

În iunie 2016, Legea 111/2016, pentru aprobarea și modificare OUG 109/2011, legislaţia renunța la această condiție a diplomei universitare. Membrii în CA numiți de autoritatea tutelară trebuiau să aibă doar „cel puțin 5 ani de experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome.”

Moșteanu s-a aflat, așadar, în ilegalitate, doar din 25 februarie 2016, când a fost numit în CA al TAROM, până în 1 iunie 2016, când a fost publicată Legea 111/2016 în Monitorul Oficial. Trei luni, așadar. Pentru care a încasat indemnizație, conform declarațiilor de avere, mai scriu cei de la Libertatea.

