Tragedie în Mureș. Doi morți și patru răniți, între care un minor, în urma unui grav accident rutier produs pe DN15

Două persoane au murit şi patru au fost rănite, duminică, în urma unui grav accident rutier produs pe DN 15, în judeţul Mureş.

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, la un accident rutier produs în localitatea Gorneşti, în care sunt implicate două autoturisme. La locul intervenţiei au fost mobilizate două autospeciale de intervenţie, dotate cu module de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă”, a transmis, duminică, ISU Mureş.

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Sursa citată a precizat că, în urma accidentului au rezultat 6 victime. Două dintre acestea erau încarcerate şi erau decedate la momentul sosirii echipajelor medicale.

Alte patru persoane, între care un minor, sunt evaluate de medici, trei dintre acestea fiind în stare mai gravă.

Foto: ISU Mureș