Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”

Victor Ponta, fost premier al României, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care vorbește despre viitorul României de astăzi, cu mesajul principal: „Atenție la USR: România nu înțelege ce i se întâmplă! Cel mai probabil veți reveni la el undeva în viitor și veți spune: « Ah, au fost oameni care ne-au prevenit! » ”, a precizat Victor Ponta. Fostul premier compară în mesajul postat USR cu Partidul Comunist – precizând că „este un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România.”

În contextul acestei discuții, Victor Ponta preciează că a preluat textul scris de C.C., despre care susține că „este un prieten și un om extrem de pregătit și experimentat.”

„PCR și USR, creații neromânești, reprezentând valori și interese străine. Și totuși, au avut și au succes!”

„1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate sau prestanță, dar bine organizat, ideologizat și sprijinit din afara României, a început să ocupe metodic toate pârghiile de putere ale statului. Se numea PCR – Partidul Comunist Român – și a subjugat România timp de 45 de ani.

2025 – un grup mic, cu susținere populară sub 10%, cu lideri necarismatici și cu atitudine de „aparatchik”, bine organizat și ideologizat, puternic sprijinit și controlat de forțe din afara României, ocupă la fel de metodic pârghiile de putere ale statului. Se numește USR – Uniunea Salvați România.

PCR și USR sunt creații neromânești, reprezentând valori și interese străine poporului român. Și totuși, au avut și au succes! De ce? Cum? În ce fel? Cum am ajuns aici? Ce putem face dacă vrem să salvăm România de cei care s-au autoproclamat „salvatori”?

Cum să reușim acum ceea ce nu am reușit în 1945? Citiți textul lui C.C., pe care îl preiau aici :

„Atenție la USR: România nu înțelege ce i se întâmplă!

“Asistăm la un fenomen foarte periculos: în vreme ce noi suntem anesteziați de scandaluri mediatice sterile, iar partidele tradiționale se află în metastază morală, inerte și incapabile să reacționeze, USR a devenit de facto cel mai puternic partid din România. Al patrulea partid ca forță parlamentară s-a transformat în vioara întâi a spațiului politic.

Înaintează lent, metodic, disciplinat, neobosit, cu identitate internă și cu un comandament central. O strategie de infiltrare, nu de cucerire frontală. Este un fenomen real, observabil și perfect explicabil prin teoria „statului paralel” în sensul ei academic: rețele ideologice care, în absența unei opoziții ferme, ocupă spațiile goale ale instituțiilor statului.

USR deține Președinția, a preluat MAE (canalul suveranității externe), MApN (interfața cu NATO), Ministerul Economiei (creierul industriei), Ministerul Mediului (poarta tuturor investițiilor), MIPE (poarta de intrare a fondurilor europene, prin Dragoș Pîslaru, userist cu state vechi), posturile publice de radio și televiziune (monopolul asupra „normalității” publice). Se pregătesc să preia Avocatul Poporului (pun presiune pe Guvern) și dau asaltul asupra justiției. Despre calitatea și performanța acestor „lideri” vorbesc faptele lor.

Până și Guvernul pare confiscat. Bolojan, izolat în propriul partid, pare să fi fost capturat de USR

Altfel nu se pot explica politicile inepte impuse cu forța coaliției de acest premier care riscă să ne prăbușească economic, social și politic. Despre Nicușor Dan nu are rost să vorbesc. Mă încearcă un sentiment de milă: este prăbușit sub povara funcției și a provocărilor epocii. Un om poate onest în felul lui, dar care nu înțelege nici politica, nici administrația, și care nu-și iubește poporul pe care ar trebui să-l conducă în aceste vremuri tulburi, de reașezări cataclismice. Iar după îndepărtarea lui Ludovic Orban, singurul consilier venit dintr-un alt orizont politic, userizarea lui este completă.

USR nu are legitimitatea votului și nici experiența guvernării

Dar are altceva, ce PSD și PNL n-au avut niciodată: o disciplină aproape militară, o coerență ideologică (rigidă, dar coerență), un nucleu intelectual foarte activ și o alianță strategică cu anumite periferii de putere din UE.

Știe cineva care este proiectul acestei grupări, dincolo de imprecațiile de „lupi moraliști”? Cum vor ei să arate România după ce vor fi cucerit întreaga putere?

Liderii USR, în frunte cu Nicușor Dan, Țoiu, Moșteanu, Pîslaru, Drulă, Ghinea, Vlad Voiculescu ș.a.m.d., sunt figuri șterse, fără vlagă, fără forță electorală, fără charismă și fără alt proiect decât cucerirea puterii de dragul puterii.

Dar aceștia nu sunt singuri pe câmpul politic. Dacă individual nu conving decât în bula useristă, împreună formează o grupare unită de o ambiție nelimitată, dar fără finalitate și fără empatie. Și, mai presus de toate, au în spate o armată redutabilă, omniprezentă și imposibil de contracarat cu mecanismele statului democratic.

Sursa reală a puterii USR

Sursa puterii sale nu este doctrina, nici proiectul și nici liderii. Este rețeaua de ONG-uri politico-morale, armata paralelă a USR-ului – cea mai sofisticată structură de putere informală din România modernă. Nu sunt ONG-uri reale, ci organizații concepute pentru funcții politice precise:

1. Fabrica morală – producția industrială de „bine” și „rău”

Aceste ONG-uri stabilesc cine este „curat” și cine este „corupt”, cine este „democratic” și cine este „nedemocratic”, cine este „pro-european” și cine este „anti-european”.

Ele nu dezbat, ci emit verdicte. Din studiouri, rapoarte, conferințe și comunicate cu aer academic. Creează aura useristă: „noi suntem civilizația, restul sunt barbarie”.

Aceasta nu este retorică politică — ci inginerie psiho-socială.

2. Mecanismul de rușinare – arma preferată a userismului

ONG-urile politico-morale nu critică, ci atacă. Nu analizează, ci denunță. Nu pun întrebări, ci emit sentințe morale.

Structura este perfect disciplinată. USR ridică o temă, ONG-urile sar cu indignare calibrată, presa afiliată amplifică, adversarii sunt decredibilizați în 24 de ore.

De asta se tem PSD și PNL. Nu de USR, ci de ONG-urile care îi vor distruge mediatic dacă ridică vocea.

3. Infiltrarea prin experți – colonizarea tăcută

USR nu are elite autentice. Liderii săi sunt oameni fără identitate, fără putere de convingere, fără proiect. Dar rețeaua de ONG-uri produce „experți”: tineri, vocali, agresivi, disciplinați.

Aceștia sunt livrați la cheie în ministere, consilii de administrație, agenții, think tank-uri guvernamentale. Sunt consilieri ai Premierului și ai Președintelui.

Rolul lor: transformarea statului într-o platformă de implementare ideologică. Nu sunt tehnocrați, ci misionari.

4. Media paralelă – „Ministerul Adevărului” în varianta useristă

USR controlează parțial mass-media clasică. Dar are ceva mai eficient: ecosistemul digital al ONG-urilor – site-uri, bloguri, platforme de fact-checking, think tank-uri, influenceri. Obiectivul: crearea unei realități paralele, unde USR este „lumina”, iar adversarii sunt „întunericul”. Orice critic devine „putinist”, „corupt” sau „incompetent.” Acest ecosistem este adevărata gură de foc a userismului.

5. Canalul ideologic de import

ONG-urile sunt canalul prin care România importă directive ideologice străine în politici publice. Fără dezbatere, fără filtru național, fără adaptare la realitate.

De aici vin politicile hiper-ecologiste paralizante, standardele ideologice pentru justiție, presiunile pe Biserică și tradiție, narațiunile despre securitate, energie și război.

USR nu conduce. Este doar interfața electorală a unei agende pre-stabilite.

6. Rețea imposibil de dat jos prin vot

Acesta este cel mai grav aspect. Poți vota împotriva USR. Dar nu poți vota împotriva ONG-urilor care îl susțin.

Nu poți vota împotriva finanțărilor externe, a dominației morale sau a „experților” infiltrați. USR și rețeaua sa ongistică nu sunt viitorul României. Ele au fost construite din afară pentru a exploata cu cinism slăbiciunile noastre. Sunt simptomul unei Rome asediate din interior. Nu exagerez. România este într-un moment în care semnalul de alarmă încă poate salva ceva. Peste trei ani, ar putea fi doar un epitaf.

Dacă nu tragem frâna acum, ne vom trezi târâți într-un model care nu ne reprezintă și care nu ne va mai lăsa să respirăm. Toate centrele de decizie, toate instituțiile, toate mecanismele politice vor fi fost capturate de agenții USR. Vom trăi într-o societate orwelliană. Adevărul trebuie spus cu voce tare, cu furie rece, chiar dacă doare, sperie sau deranjează. Nu trebuie să ne temem să vorbim despre pericol. Situația internă și complicațiile externe după încheierea războiului din Ucraina ne obligă la luciditate.

Nu mai e vorba de PSD, PNL, USR, Bolojan sau Nicușor Dan.

E vorba de destinul nostru ca națiune și de viitorul copiilor și nepoților noștri — cei care vor mai fi rămas în țară. Știu că acest text va deranja. Vor exista reacții mânioase din partea rețelei de ONG-uri. Dar, la vârsta și experiența mea, nu am voie să tac. Cine tace acum va plânge mai târziu. Poate, în ceasul al doisprezecelea, ne vom trezi la realitate.

Acum, mai mult ca oricând, trebuie să strigăm: „România, trezește-te!””, este mesajul postat de fostul premier.

