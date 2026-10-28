Gruparea Bolojan din PNL scurge în presă „pe surse” informații conform cărora gaura de la buget lăsată de fostul premier este mai mică. Întrebarea oficială a Gândul despre valoarea reală a rămas fără răspuns

Gruparea Bolojan din PNL a scurs în presă „pe surse” informații conform cărora gaura la bugetul de stat lăsată de fostul premier este mai mică decât aceea care a fost făcută publică de actualul guvern. Conform „surselor”, gaura ar fi de 10-15 miliarde de lei și nu de aproximativ 50 de miliarde cât au reclamat social-democrații. Gândul i-a întrebat pe reprezentanții PNL, înainte ca informațiile să ajungă în presă „pe surse”, care este valoarea reală a găurii de la bugetul de stat, însă răspunsul a fost unul evaziv, care lansa și un atac la PSD.

Întrebat de Gândul, în cadrul unei conferinţe de presă, dacă este adevărat că restanţele de plată ale fostului Guvern Ilie Bolojan ajung la suma aproximativă de 50 mld de lei, cca 2,5% din PIB, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, spune că totul ar fi o pură speculație a unui fost ministru PSD. Ionel Bogdan a făcut referire la Adrian Câciu, fost minisru al finanțelor în Guvernul Ciucu, care a anunțat săptămâna trecută care e deficitul cu care ar rămâne țara dupa guvernul Bolojan.

„Este o pură speculație a unora din Partidul Social Democrat în speță unui fost ministru de finanțe. Și asta este un lucru extrem de îngrijorător, pentru că un fost ministru de finanțe nu poate face declarații, așa cum face fostul ministru al finanțelor din partea Partidului Social Democrat”, a declarat Ionel Bogdan.

Potrivit surselor Gândul, restanţele de plată lăsate de fostul executiv ar fi de 5 mld, lei pe concediile medicale, 4,8 mld de lei pentru lucrările de la dezvoltare, compensările la energie sunt de 2 mld, iar rambursările de TVA ar ajunge chiar de 5,4 mld lei. Şi lista continuă.

PNL spune că nu vorbim de o gaură de 50 mld lei, ci de una de 10-15 mld lei

Cei de la PNL au revenit, însă, pe surse, şi au declarat că, în realitate, ar exista facturi neachitate lăsate Cabinetului Luca Niculescu, dar numai de „10-15 miliarde de lei”, au dezvăluit sursele citate.

„Pe programul Anghel Saligny sunt restanțe de vreo 2 miliarde de lei”, au mai declarat sursele menționate, care au completat că în zona transporturilor ar fi un excedent de 1,3 miliarde de lei.

Ceea ce ar însemna că gaura ar fi de 700 de milioane de lei, a fost exemplul pe care ni l-au mai oferit sursele liberale.

Liberalii au ieşit miercuri în conferinţă de presă să declare că „PSD a început opoziția în propriul guvern”. Potrivit reprezentanţilor PNL, Ionel Bogdan, Gabriel Andronache şi Ciprian Dobre, „PSD doreşte politizarea rectificării bugetare, iar PNL nu a dat un cec în alb acestui guvern, ci a dat un vot de necesitate”.